حال ناجور سینماهای قدیمی مازندران/ سینماهایی که "نان" می دهد و غبار اکران می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز صدای خوش جارچی های سینما در گوش قدیمی تر طنین انداز است که جار می زدند، " پسران نیرنگ، پسران نیرنگ، فیلم امروز سینمای ...." و اکنون نه از جارچی خبری است و نه از سینما. اکنون با گذر از جلوی همان سینمای قدیمی و دوران کودکی، برخی جوانترها و بزرگترها که روزی فیلمهای فاخر را به نظاره می نشستند، اکنون آهی از دل می کشند و با حسرت می گویند، اینجا زمانی یک سینما بود و اکنون برج یا مخروبه شده است.

سینمایی که نان می دهد

از شرقی ترین نقطه استان که رد شویم و به نکا می رسیم، حد فاصل خیابان انقلاب، کوچه سجادیه، روزگارانی، سینمایی وجود داشت که به مردم خوراک فکری و فرهنگی می داد و اینک به یک نانوایی تبدیل شده که قون نان روزانه مردم را تامین می کند و جمعیت بیش از 114 هزار نفری این شهرستان مجبورند برای دیدن یک فیلم ساده یا به سینماهای ساری یا دیگر شهرها روند.

وضعیت مرکز استان مازندران نیز تعریف چندانی ندارد و سینما سپهر ساری، میزبان خیل مشتقاقانی است که برای دیدن فیلم از گوشه و کنار شهرستان و شهرهای اطراف سفر می کنند تا ساعتی را برای دیدن یک اثر فرهنگی صرف کنند.

از قائمشهریهای که آدرس سینما را بپرسید، با تعجب نگاه می کنند و می فهمند که بچه این شهر نیستید، چرا اگر بودید لا اقل چنین پرسشی را طرح نمی کردید و به قول حاج محمد، بقال زنده دل، سالهاست که لذت دیدن فیلم در سینما را به دل داریم و اما چه کنیم که سینما نداریم.

جویبار هم همانند قائمشهر است و اهالی این شهرستان برای دین فیلم یا باید به دیگر شهرها روند و یا پای تلویزون نشیند و فیلمها تکراری سالهای دور از خانه و ... را تماشا کنند و یا به شبکه های نمایش خانگی پناه آورند.

هر چه به شهرهای غربی مازندران سفر می کنیم، داغ داشتن سینما بر پیشانی این مناطق بیشتر نقش می بندد و نوشهریها هنوز حسرت به دل از دست دادن، سینمای کوچک قدیمی خیابان بندر هستند که سالهاست دیگر نگاتیو و لابراتور آن جمع شده و اکنون مکان سینما بهسازی و تبدیل شده است.

فیلم های گرد و خاکی سینماها

سینما ارشاد چالوس نیز که روزگاری همپای سینما جهان نمایش میزبان علاقمندان به هنر سینما بود، چند سالی است که از رده خارج شده و تبدیل به مکانی مخروبه شده است و گرد و غبار اکران می کند.

سهم شهرهای تنکابن، سلمانشهر، رامسر، کلارآباد و عباس در غرب مازندران نیز تنها دو سالن سینماست و یک سالن آن در حالیست رکود و غیر فعال قرار دارد.

بررسی برآیندها نشان می دهد که اکثر سینماهای استان از لحاظ ساختمان و دستگاهها مستهلک شده‌اند و نیاز به بازسازی دارند و الي که در سال هاي اخير 16 سينما در شهرهاي مختلف مازندران تخريب و يا تعطيل شده و جاي خود را به برج ها و پاساژها داده اند و تنها يک سينما به ظرفيت استان افزوده شده به طوري که11 شهر ساحلي مازندران فاقد سينماست.

از مجموع هشت سینمای فعال استان مازندران شش سینما تحت پوشش حوزه هنری استان واقع شده و برنامه بهسازی این سینماهای امسال به پایان می رسد.

هنرهای تصویری زبان مسلط فرهنگی هستند

مدیر حوزه هنری مازندران در این زمینه به خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداختن به حوزه سینما و این موضوع فرهنگی یک ضرورت به شمار می رود، بیان داشت: سینما و هنرهای تصویری زبان مسلط فرهنگی هستند و جایگاه خطیر و حساسی در جامعه به جا می گذارند و اثرگذاری زیادی دارند.

سینا دلشادی بیان داشت: استان مازندران از نظر سینما جزو سه استان برتر کشور از نظر بیشترین تعداد و کیفی ترین سینماها در کشور به شمار می رود.

وی عنوان کرد: سینما یک زبان مسلط است و برای بررسی مسائل سینما باید به دو بحث سخت افزاری و نرم افزاری توجه ویژه شود که در بحث سخت افزاری، سالن ها و فضای فیزیکی سینما مطرح است.

وی یادآورشد: سالن ها و فضای سینما باید مطابق با استانداردهای روز دنیا و کشور باشد و مرتبا بهسازی و بازسازی داشته باشند تا مردم در فضای آن قرار گیرند و برای رفتن به سینما رغبت داشته باشند.

مدیر حوزه هنری مازندران بیان داشت: در حوزه نرم افزاری نیز باید با استانداردهای روز دنیا، آثار و محتوا و خوراکهای فرهنگی عرضه شود تا بر فرهنگ عمومی تاثیر مثبت داشته باشد و ما باید به این اندیشیم که فیلمهایی که عرضه می شود قوام دهنده ارزشهای انقلاب و شهدا در جامعه باشد و منجر به افزایش اخلاق گرایی و معنا گرایی شود.

وی افزود: برای تامین فیلم محتوایی باید چند کار کنیم و از افکار سلیم برای تولید فیلم استفاده تا منجر به جذب مخاطب شود.

عدم استقبال مطلوب از سینما

دلشادی در پاسخ به اینکه وضعیت سینماهای استان در جذب مخاطب چگونه است، بیان داشت: باید به این مسئله به دید کشوری نگاه کرد و آن اینکه متاسفانه در سطح کشور استفبال چندانی از سینما نمی شود و بخشی از آن ناشی از عرصه های رقابتی است که مانند تلویزیون و شبکه های خانگی نمایش فیلم، لوح های فشرده و .. سبب شده تا افراد روشهای آسانتری را برای دیدن فیلم انتخاب کنند.

وی افزود: همچنین در حوزه سخت افزاری باید فضای سازی لازم در سینما صورت گیرد و محیط سینما تبدیل به مکان و محلی شود که بخشی از نیازهای فرهنگی افراد را تامین کند و تا مخاطب از محیط سینما به عنوان مجموعه ای سرویس های فرهنگی استفاده کند.

سینا دلشادی مدیر حوزه هنری مازندران یادآورشد: بخشی از کارهایی که در دست برنامه هست اینکه سالن های انتظار را تبدیل به گالری هنری کردیم و آثار هنری و تجسمی در این گالریها به نمایش درآید.

اجرای تئاترهای میدانی در سینما

وی یادآور شد: همچنین برنامه داریم تا تئاترهای میدانی را در سالن های انتظار اجرا کنیم، برپایی ایستگاههای مطالعه و ایستگاه بازیهای رایانه ای از دیگر برنامه هایی است که در دست اجراست.

مدیر حوزه هنری مازندران درباره ساخت و توسعه سینما ها نیز بیان داشت: یک سینمای کوچک به اتفاق و همکاری در نوشهر در دست برنامه است و بخشی از کار صورت گرفته و انجام شده است، همچنین در تمامی سینماهای تحت پوشش حوزه هنری، کار بهسازی سینماها امسال به پایان می رسد و سالن های سینما نوسازی می شوند.

اکنون شش سینما تحت پوشش حوزه هنری مازندران قرار دارد.

.............................

گزارش: علیرضا نوری کجوریان