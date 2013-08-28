۶ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۵۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

آمریکا و اورپا

- شورای امنیت ملی انگلیس امروز چهارشنبه برای بررسی تحولات سوریه تشکیل جلسه می دهد.

- سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در پی تغییر نظام در سوریه نیست، بلکه فقط می خواهد پاسخی مناسب به استفاده از تسلیحات شیمیایی بدهد. 

- شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد که مقامات 78 کشور جهان فقط در نیمه اول سال جاری میلادی خواستار دریافت اطلاعاتی در خصوص 38 هزار نفر از اعضای این شبکه شده اند.

- گزارش ها از فعالیت چهار هزار پزشک کوبایی در برزیل حکایت دارد.

آسیا و اقیانوسیه

- "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان، از حملات روز گذشته طالبان و کشته شدن 12 شهروند افغان به موجب این حملات انتقاد کرد.

- نماینده ای از آمریکا برای اطلاع از وضعیت زندانی آمریکایی حاضر در کره شمالی و تلاش برای آزادی او، عازم پیونگ یانگ می شود.

- دولت استرالیا اعلام کرد که از حمله به سوریه با مجوز و یا بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل حمایت می کند.

خاورمیانه و آفریقا

- برخی خبرگزاری های غربی مدعی پیروزی شورشیان سوری در شمال این کشور شدند.

- دو کارمند صلیب سرخ جهانی در دارفور ربوده شدند.

- الجزیره از توقف مذاکرات سازش خبر داد.

