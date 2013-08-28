انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمام داوطلباني كه در آزمون کارشناسی ناپیوسته سازمان سنجش شركت كرده اند، مي توانند از امروز چهارشنبه با مراجعه به سايت www.azmoon.org جهت انتخاب رشته هاي با آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اقدام کنند.

ناصر اقبالی - رئیس مرکز آزمون در این باره اظهار داشت: اين دسته از داوطلبان مي توانند با توجه به كد رشته انتخابي كه در آزمون آن شركت کرده اند حداكثر تا 10 رشته/محل را انتخاب و در فرم ثبت نام درج کنند.

دانش آموختگان ممتاز مقطع كارداني دانشگاه آزاد مي توانند از زمان اعلام شده نسبت به ثبت نام خود اقدام و حداکثر 10 کد رشته محل را انتخاب کنند.