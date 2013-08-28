۶ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۳۳

زمین لرزه 5 ریشتری در یزد / خسارتی گزارش نشده است

زمین لرزه 5 ریشتری صبح امروز در رباط پشت بادام در استان یزد هیچگونه خسارت و تلفاتی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 2:30 بامداد امروز زمین لرزه به بزرگی 5 ریشتر و در  عمق 8 کیلومتری زمین رباط پشت بادام در استان یزد را لرزاند.

پس از این زمین لرزه اهالی، وحشت زده از خانه های خود بیرون آمدند و تیم های ارزیاب هلال احمر و مدیریت بحران استان راهی کانون زمین لرزه شدند.

سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر در این باره گفت: تا کنون هیچگونه خسارت و یا تلفاتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

بر اساس این گزارش پس از زمین لرزه 5 ریشتری 6 زمین لرزه دیگر نیز تا صبح امروز این منطقه را لرزاند که بزرگی آنها بین 1.7 ریشتر تا 3.2 ریشتر بود.

