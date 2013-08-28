ارائه آموزشهای رایگان قرآنی به دانش آموزان سما/ طرح قدس فرصت رقابت سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمن شکرگزار صبح چهارشنبه در حاشیه مسابقات طرح قدس در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این در قالب رقابتهای متنوع از جمله طرح قدس هدایای نفیسی به فعالان قرآنی اعطا می شود.

وی با بیان اینکه طرح قدس، طرح ابتکاری سازمان سما است، اضافه کرد: آشناسازی دانش آموزان به روخوانی و روان خوانی، قرائت صحیح، تجوید و تفسیر و مفاهیم قرآن از جمله اهداف این رقابت است.

به گفته شکرگزار برگزاری این طرح در تابستان با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان سما انجام می شود.

وی با بیان اینکه در ششمین دوره این مسابقات استان اردبیل میزبان 20 منطقه کشور است از مشارکت 560 مدرسه و 110 آموزشکده از سراسر کشور در اجرای این مسابقه خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر این رقابت در بین 220 نفر از شرکت کنندگان در چهار رشته حفظ و قرائت به روش ترتیل، تفسیر و مفاهیم و روخوانی و روانخوانی در مقاطع راهنمایی، ابتدایی، دبیرستان، دانشجویان و کارکنان برگزار می شود.

رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما اردبیل تاکید کرد: برای هر یک از رشته های طرح و انجام مسابقات آن گروه سه نفره داوران با مقامهای استانی و کشوری انتخاب شده است.