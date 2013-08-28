آغاز بررسی جزئیات طرح فوریتی رسیدگی حقوقی سیاسی کودتای 28 مرداد در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صحن علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با حضور 195 نماینده مجلس به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

مهمترین دستور کار جلسه امور رسیدگی به جزئیات طرح دو فوریتی رسیدگی حقوقی سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولت های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران است.

دو فوریت این طرح در جلسه روز سه شنبه به تصویب رسیده بود و پس از بررسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه دیروز جزئیات آن امروز در صحن به تصویب می رسد.

علاوه بر این رسیدگی به مواد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از شورای نگهبان اعاده نیز در دستور کار صحن علنی است.

رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.