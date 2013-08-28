سنگ نبشته هایی به قدمت تاریخ در آبدانان/ آثار مدفون شده منتظر نگاه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار بقعه پاک شیخ پیر محمد جابر انصاری از نوادگان صحابه بزرگ پیامبر (ص) و از محبان اهل بیت جابر انصاری، مردگانی به قدمت تاریخ این منطقه در دل خاک سرد خفته اند که ماندگان، سنگ نبشته های به قدمت تاریخ بر مزار آنها قرار داده اند.

حجار چیره دست براساس جنسیت (مرد یا زن) و شغل و تبار و اشتهار (جنگجو ، مرد صاحب دیوان ، و...) حکایت حال درگذشته را با نگارگری بر روی سنگ مزار به خوبی برای ما به یادگار گذاشته و از این رهگذر ما می فهمیم که در این منطقه زندگی چگونه بوده است و مناسبت های اجتماعی چگونه بوده است؟

سنگ مزار زنان را با شانه، آیینه، وسایل فرش بافی و.... حجاری کرده و مشخص نموده اند اما مردان را در گروه های مختلف دسته بندی کرده و حجاری نموده اند.

نکته مهم در سنگ قبر مردان این است که دارای سیری تاریخی هستند که ما در این سنگ ها مشاهده می کنیم به گفته ی یکی از آگاهان، این سنگ قبرها از دوران صفویه ، افشاریه و زندیه شروع شده و تا اواخر دوران قاجار قابل مشاهده است.

مدعای این حرف این است که سیر تکمیل لباس مردان قابل روئیت است.

مردانی بر پشت اسب با حمایل شمشیر، نیزه و کوپال با لباس دوران صفویه، افشاریه و زندیه به خوبی نمایان است بعضی لباس ها از نوع فراک و شال و کلاه های قزل باش هستند.

پس از آن این مردان تفنگ به دوش نشان داده شده اند که می رساند که پس از ورود تفنگ گرم و اسحله گرم به ایران در منطقه آبدانان هم تفنگی بر دوش مردم بوده است.

به گفته یکی از بزرگان این منطقه در مورد یکی از قبرها که سنگ قبر مربوط به یکی از نیاکان آنان است سه طبقه قبر در آن جای داده شده است که دو نسل را به خود اختصاص داده است.

حکایت جالب این سنگ قبر نوشتن کلماتی از قبیل جوقه است نه طایفه و تیره.

ظاهر سارایی پژوهشگر ایلامی در مورد اینکه چرا کلمه "جوقه" تاکید شده است، می گوید: در اصل این کلمه یک کلمه ترکی است که به معنی گروه و جماعت است و شاید به این معنی است که این فرد از دست رفته شخصی از گروه طایفه مثال ناصرعالی است و واحدی کوچکتر از تیره است.

وی گفت: اشکالی که بر روی این سنگ قبرها حک شده برخاسته از جایگاه اجتماعی و شغلی متوفی است.

به عنوان مثال سنگ قبری که دارای مهر و تسبیح است نشان از آن است که وی فردی مومن و متدین در اصطلاح عمومی بوده و به این صفت شناخته شده است.

شیخ پیر محمد جابر انصاری در قرن سوم می زیسته است و بقعه وی در دوران سلجوقیان ساخته شده است و سنگ قبرهایی در کنار آن پیدا شده که مربوط به قرون 6 و 7 هجری است.

در کنار این بقعه آثار بسیاری در دل خاک مدفون است که می طلبد مسئولین میراث فرهنگی تا دیر نشده و این سنگ قبرها به یغما نرفته است در زمینه حفظ و مرمت و بررسی کارشناسی آن کاری در خور انجام دهند.

گزارش ایرج کرمی