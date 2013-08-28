۶ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۱۴

محمدپور:

معضلات فرهنگي و اجتماعي گتوند بايد شناسايي شوند

گتوند - خبرگزاری مهر: فرماندار گتوند گفت: مسائل و معضلات فرهنگي و اجتماعي این شهرستان بايد شناسايي و بعد در مورد آنها تصميم‌گيري شود.

هوشنگ محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوعات فرهنگی و اجتماعی به تعداد زیادی در جامعه وجود دارد که باید در راستای حل آنها گام برداشته شود و ضرورت دارد این معضلات شناسایی و نسبت به آنها تصمیم گیری و اقدام شود.

وی افزود: وضعیت شهرستان نسبت به سایر شهرستانهای همجوار مناسب است اما با وجود این نیز باید نسبت به مسائل موجود حساسيت به خرج داده و برای جلوگیری از تشدید آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

فرماندار گتوند تاکید کرد: باید در مورد معضلات و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی همچون اعتیاد، اشتغال و مسائل فرهنگی در جلسات شورای فرهنگ عمومی نیز بررسی های لازم و كار كارشناسي انجام گیرد.

