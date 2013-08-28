سرانه پایین فضای مطالعه در گلستان/ لزوم احداث موزه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، طبق استاندارد برای هر 100 شهروند نیاز به هشت متر ربع فضای مطالعه است که استان گلستان از نظر استاندارد با این رقم فاصله زیادی دارد. کمبود کتاب، تجهیزات، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، گرانی کتاب، به روز نبودن محتوی برخی کتابها نیز سبب شده تا حوزه کتاب و کتابخوانی گلتسان با مسائلی روبرو باشد.

اجرای طرح شادت، بازار کتاب، پالایش محتوی کتاب، طرح توسعه کتابخانه های روستایی، ورود خیران به بخش کتابخانه سازی از جمله مواردی است که می تواند فرهنگ مطالعه را در استان افزایش دهد.

راه اندازی 63 کتابخانه

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: 63 کتابخانه دارای مجوز و در حال اخذ مجوز گرفتن هستند و 40 هزار عضو کتابخانه عمومی نیز در استان وجود دارد که با کارت عضویت کتاب می گیرند.

سید حسین علوی یادآور شد: این آمار بجز تعداد مراجعه کنندگان عمومی است که اگر حساب کنیم شمار مراجعه کتابخانه ها بالای یک میلیون نفر است.

وی تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های استان را 600 هزار عنوان اعلام کرد و گفت: این تعداد بجز کتابهای مراکز آموزشی و دانشگاهی است.

گلستان جزو 9 استان برتر کشور

علوی درباره سرانه مطالعه یادآورشد: سرانه مطالعه بر اساس اعلام شورای فرهنگی عمومی بجز مطالعه غیر درسی مانند روزنامه شبکه مجازی و قرآن ادعیه در نسبت به سال 88 ارتقای چشمگیری یافته است و جزو 9 استان برتر کشور است.

کمبود شدید کتاب در کتابخانه ها

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان درباره استاندارد میزان کتاب یادآور شد: طبق استاندارد باید به ازای هر نفر دو جلد کتاب وجود داشته باشد که اکنون به ازای هر سه نفر یک کتاب داریم که در این بخش با کمبود مواجه هستیم و باید با کمک خیران رفع شود.

وی یادآور شد: برای توسعه کتابخانه ها دو طرح کیفی و کمی داریم که یکی تشکیل انجمن خیران که در استان شکل گرفته و هیئت مدیره مشخص شده است و دیگر طرح شادت یا شبکه اجتماعی دوستداران کتاب با چهار محور ادارات محلات، دانش آموزی و دانششگاهی است که کتاب مورد نظر پرسنل ادارت و ... را بدون نیاز مراجعه به کتابخانه ها تامین می کند.

وی پرداخت نیم درصد حق کتابخانه ها از سوی شهرداریها را از جمله مسائل برشمرد و گفت: تنها دو سه شهرداری در این بخش همکاری ندارند که از طریق دیوان محاسبات در حال پیگیری هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه ها را از جمله مسائل بیان کرد و گفت: بطور استاندارد باید به ازای هر 100 نفر شهروند هشت متر مربع فضای کتابخانه داشته باشیم که اکنون 1.3 دهم متر مربع فضای موجود است.

وجود 600 هزار جلد کتاب در کتابخانه ها

علوی یادآورشد: همچنین تعداد کتابهای موجود باید 2.6 میلیون جلد باشد که در حال حاضر 600 هزار جلد است و در این بخش نیز با کمبود مواجه هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان تصریح کرد: باید یک خطری درباره کمبود سرانه مطالعه و کتابخوانی ایجاد شود و همگان برای رفع مسائل این بخش کمک کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان درباره کمک به کتابخانه گنبدکاووس گفت: در سال گذشته 100 میلیون تومان برای تعمیرات و تجهیزات به گنبد داده شد و اولین ایستگاه مطالعه فرمانداری نی زدر این شهرستان دایر شد.

راه اندازی 20 ایستگاه مطالعه

سید حسین علوی یادآورشد: راه اندازی 20 ایستگاه مطالعه و پیک مهر در دستور کار است که برای اجرای هر ایستگاه یک میلیون تومان هزنیه نیاز است و در هر ایستگاه 15 عنوان کتاب با 20 نسخه قرار می گیرد.

وی طرح بازار کتاب را از جمله مصوبات اجرایی برای توسعه کتابخانه های بیان کرد و گفت: در مصلی ها باید فضایی طراحی شود تا در کنار عرضه کتاب، نقد کتاب نیز صورت گیرد و پایگاه اهدای کتاب نیز دایر شود.

وی با اشاره به پالایش کتابهای کتابخانه ها افزود: 400 جلد از کتابهای موجود کتاخانه ها پالایش شد و آمادگی داریم در روستاهای بالای 1500 نفر جمعیت اگر مکانی بلا استفاده داشته باشد به کتابخانه تبدیل شود.

احداث موزه کتاب

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، احداث موزه کتاب را از جمله برنامه های برای ترویج فرهنگ کتابخواین بیان کرد و گفت: اگر موزه کتاب در گنبدکاووس شکل گیرد، آمادگی داریم نسخه های خطی کتاب را تهیه کنیم و تجهیزات را مهیا کنیم و همچنین بخش ویژه کتابهای ورزشی نیز در کتابخانه مختومقلی گنبدکاووس راه اندازی می شود.

زهرا نقیلی نسب رئیس اداره کتابخانه عمومی گنبدکاووس با بیان اینکه چهار کتابخانه عمومی در شهرستان وجود دارد خواهان توجه بیشتر برای رفع نیازهای آن شد و اظهار داشت: همچنین کتابخانه های مشارکتی نیز با هلال احمر، زندان و در روستای کرند و اینچه برون راه اندازی شده و دو کتابخانه هم در مصلی فعال است.

وی تاکید کرد: نیاز است یک رابطه فرهنگی بصورت ثابت با ادارات معرفی شود و با توجه به سنتی بودن روستاها نیاز است در کنار مساجد کتابخانه های ساخته شود و در این بخش باید از کمک خیران بهره گرفت.

طرح بازار کتاب

جاجرمی عضو انجمن کتاخانه عمومی گنبدکاووس نیز اجرای طرح بازار روز کتاب را برای توسعه فرهنگ مطالعه مهم برشمرد و گفت: در این طرح که سال قبل در مدرسه ای در شهرستان اجرا شد، هر دانش آموز کتابهای موجود در منازل را در معرض دید قرار می داد و هر کس با کتابهای دیگری مبادله می کرد.