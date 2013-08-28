کلینیک ویژه دندان پزشکی شماره دو در همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه دندان پزشکی همدان صبح چهار شنبه در مراسم بهره برداری از کلینیک دندان پزشکی شماره دو همدان گفت: این مرکز در سطح تخصصی برای شهروندان خدمات دندان پزشکی ارائه می دهد.

محسن دالبند با بیان اینکه این مرکز 450 متر زیر بنا دارد، افزود: محل ساخت این پروژه، اورژانس سابق بیمارستان مباشر کاشانی است که تغییر کاربری داده شده است.

وی اظهار داشت: در این کلینیک 16 یونیت دندان پزشکی در 10 تخصص آماده خدمت رسانی به مردم است.

رئیس دانشگاه دندان پزشکی همدان ادامه داد: بازسازی و بهسازی این پروژه حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه در برداشته است

با افتتاح کلینیک دندان پزشکی همدان نظارت بر دندان پزشکی قانونمند می شود

دالبند با بیان اینکه در گذشته نظارت منسجمی روی بحث دندان پزشکی آن گونه که باید صورت نمی گرفت، ابراز داشت: هم اکنون با افتتاح این مرکز نظارت بر این مهم قانونمند شد چراکه این کلینیک، یک کلینیک ویژه دندان پزشکی است.

وی با اشاره به اینکه همدان جزو معدود استان های دارای کلینیک ویژه دندان پزشکی است، ابراز داشت: هزینه های درمانی مبالغ زیادی به مردم بار می کند که در این زمینه بحث دندان پزشکی گران تر و هزینه بر تر است.

رئیس دانشگاه داندان پزشکی همدان ادامه داد: با بهره برداری از این مرکز و با توجه به خدمات تحصصی و قانونمندی که در آن ارائه می شود، این مهم برای همه اقشار هزینه کمتری را در بر خواهد داشت.

محسن دالبند در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با افتتاح و بهره برداری پروژه های پزشکی و درمانی برای همه قشرهای بتوانیم گام موثری در راستای سلامت عمومی جامعه برداریم.