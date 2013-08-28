صدور سند روستایی سبب کاهش مهاجرت روستاییان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی واحدی عصر سه شنبه در مراسم واگذاری سندمالکیت روستایی در روستای "بوران " آمل گفت: صدور سند مالکیت برای املاک روستاییان از برنامه دوم توسعه ای دولت در کشور آغاز شده و طی دو برنامه اخیر سرعت بیشتری یافت.

وی افزود: اجرای درست واصولی طرح های هادی و روند صدور سندهای مالکیت باعث ضریب امنیت و جلوگیری از تعارض اسناد مالکیت و جعل سند موقعیت جغرافیایی ملک و درج دقیق مشخصات مالک و ارائه خدمات بهینه توام با سرعت و دقت و کیفیت به روستاییان در کارهای بانکی وجاری شده است.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل ابرازامیدواری کرد: با پیگیریهای اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی آمل، اجرای طرح های هادی و نیز صدورسندهای مالکیت در روستاهایی که متقاضیان زیادی دارد، تسریع شود.

واحدی تصریح کرد: دولت در سالهای گذشته توجه خوبی به توسعه عمران وآبادانی بیشتر در سطح روستاها داشته که نمونه بارز آن در روستای " بوران " آمل قابل مشاهده است.

وی به جایگاه ویژه روستای " بوران " آمل به لحاظ جمعیت و سابقه مقاومتی این روستا در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و ادامه داد: سهم مردم انقلابی روستای بوران با حدود 900خانوار و سه هزار و 300 نفرجمعیت، تعداد 24شهید، 15 آزاده وتعدادی جانباز برای پیروزی انقلای اسلامی وجنگ تحمیلی بوده است.

شهرستان آمل با حدود 400 هزارنفرجمعیت حدود 344 روستا دارد.