  1. استانها
  2. مازندران
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۲۳

واحدی:

صدور سند روستایی سبب کاهش مهاجرت روستاییان شد

صدور سند روستایی سبب کاهش مهاجرت روستاییان شد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آمل، اجرای طرح هادی و صدور سندمالکیت روستایی را در کاهش مهاجرت روستاییان به مناطق شهری در این شهرستان تاثیرگذار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی واحدی عصر سه شنبه در مراسم واگذاری سندمالکیت روستایی در روستای "بوران " آمل گفت: صدور سند مالکیت برای املاک روستاییان از برنامه دوم توسعه ای دولت در کشور آغاز شده و طی دو برنامه اخیر سرعت بیشتری یافت.

وی افزود: اجرای درست واصولی طرح های هادی و روند صدور سندهای مالکیت باعث ضریب امنیت و جلوگیری از تعارض اسناد مالکیت و جعل سند موقعیت جغرافیایی ملک و درج دقیق مشخصات مالک و ارائه خدمات بهینه توام با سرعت و دقت و کیفیت به روستاییان در کارهای بانکی وجاری شده است.
 
سرپرست فرمانداری ویژه آمل ابرازامیدواری کرد: با پیگیریهای اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی آمل، اجرای طرح های هادی و نیز صدورسندهای مالکیت در روستاهایی که متقاضیان زیادی دارد، تسریع شود.
 
واحدی تصریح کرد: دولت در سالهای گذشته توجه خوبی به توسعه عمران وآبادانی بیشتر در سطح روستاها داشته که نمونه بارز آن در روستای " بوران " آمل قابل مشاهده است.
 
وی به جایگاه ویژه روستای " بوران " آمل به لحاظ جمعیت و سابقه مقاومتی این روستا در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و ادامه داد: سهم مردم انقلابی روستای بوران با حدود 900خانوار و سه هزار و 300 نفرجمعیت، تعداد 24شهید، 15 آزاده وتعدادی جانباز برای پیروزی انقلای اسلامی وجنگ تحمیلی بوده است.
 
شهرستان آمل با حدود 400 هزارنفرجمعیت حدود 344 روستا دارد.
کد مطلب 2124503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها