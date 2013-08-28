دوره های فشرده آموزش مربیگری فلسفه برای کودکان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال مربیان و دانشجویان از دوره های تخصصی آموزش مربیگری فلسفه برای کودکان که در خرداد و تیرماه 1392 در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، دوره فشرده این کارگاه ها در شهریورماه نیز برگزار می شود.



این دوره ها در سه روز متوالی و براساس جدول برنامه هایی ارائه شده و در پایان به شرکت کنندگان گواهی هایی از سوی دانشگاه خوارزمی و انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت ارائه خواهد شد.



این دوره ها در چهارشنبه 13، پنج‌شنبه 14 و جمعه 15 شهریورماه در تهران، خیابان مفتح شرقی، دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به www.education-philosophy.blogfa.com مراجعه کنند.