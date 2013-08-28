۶ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۱۳

دوره های فشرده آموزش مربیگری فلسفه برای کودکان برگزار می شود

در ادامه برگزاری دوره های قبلی، دوره های فشرده آموزش مربیگری فلسفه برای کودکان طی شهریورماه در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال مربیان و دانشجویان از دوره های تخصصی آموزش مربیگری فلسفه برای کودکان که در خرداد و تیرماه 1392 در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، دوره فشرده این کارگاه ها در شهریورماه نیز برگزار می شود.

این دوره ها در سه روز متوالی و براساس جدول برنامه هایی ارائه شده و در پایان به شرکت کنندگان گواهی هایی از سوی دانشگاه خوارزمی و انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت ارائه خواهد شد.

این دوره ها در چهارشنبه 13، پنج‌شنبه 14 و جمعه 15 شهریورماه در تهران، خیابان مفتح شرقی، دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به www.education-philosophy.blogfa.com مراجعه کنند.

    • فاطمه بداغی ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
      با عرض سلام و احترام حضور شما سروران گرامی. من مدتیست که از سایت و مقالات شما دیدن میکنم و مطالعه میکنم و حتی کتابهایی که از طرف شما معرفی شدند درخواست کردم و واقعا زنده باشید من دارم خیلی خوب با مباحث شما آشنا میشوم و میخواهم کلا ادامه دهم و به شیوه‌ علمی از شم عزیزان تقاضا دارم من را راهنمایی فرمائید. با احترام . فاطمه بداغی.
    • فاطمه حسيني ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
      درخواست ثبت نام در دوره مربيگري فلسفه براي كودكان

