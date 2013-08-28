هفته دولت ارج نهادن به خدمات صادقانه و بی منت شهیدان رجایی و باهنر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی محزون صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت در رودسر افزود: این هفته یادآور همه خوبی ‌ها، فرصت‌ ها، قابلیت‌ ها، ارزش‌ ها، توانمندی ‌ها، نکوداشت و زنده نگه‌ داشتن ‌هاست.

وی اظهارداشت: هفته دولت بهانه ای است برای زنده نگه داشتن یاد دولتمردانی که در آتش قهر، کینه و نفاق ایادی استکبار جهانی و سرسپردگان آنان سوختند.

امام جمعه رحیم آباد گفت: یکی از خصوصیات نظام جمهوری اسلامی در بین تمام نظام های کشورهای دنیا یک نظام مردمی است و مردم در این نظام نقش مهمی دارند.

وی افزود: مسئولان باید خدمتگذار مردم باشند و خدمات دهی به مردم موجب تقویت و پیشرفت این نظام در تمام جهات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می شود.

محزون با بیان اینکه مردم در حماسه سیاسی خوش درخشیدند، اظهارداشت: دشمنان تحمل این قدرت و پیشرفت کشور را ندارند و با هر ترفند قصد بر اندازی نظام را دارند.

وی در ادامه یادآورشد: مسئولان باید مردم را نسبت به نظام دلگرم کنند چرا که مردم ولی نعمتان این نظام هستند.

به مناسبت هفته دولت افزون بر 30 پروژه راهسازی، آبرسانی، برق رسانی، منزل مددجویی کمیته امداد و کشاورزی در این شهرستان به بهره برداری رسید.