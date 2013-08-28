مخالفت آمریکا با صادرات نفت اربیل از طریق ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، Iraqi Business News مدعی استفاده از مسیرهای جدید برای انتقال نفت خام از میادین کُرد به پایانه صادراتی بندر امام خمینی ایران شد.

مقام کنسولگری آمریکا در اربیل تاکید کرد موضع کشورش درباره تجارت انرژی تغییر نیافته است و واشنگتن با فروش مستقل نفت توسط اربیل و استفاده از مسیرهای جدید، مخالف است.

میزان دقیق نفت خام منتقل شده به ایران مشخص نیست اما بر اساس برخی گزارش‎ها، بالغ بر 30 هزار بشکه در روز است.

مقام آمریکایی گفت: "ما از دولت عراق و دولت منطقه‎ای کردستان می‎خواهیم تا بدون تاخیر، از طریق گفتگو اختلافات خود را رفع کنند تا فضای سرمایه‎گذاری عراق بهبود یابد و رفاه تمام عراقی‎ها بیشتر شود."

آمریکا با بزرگنمایی مسائل این چنینی تلاش می کند روابط تهران-بغداد را دچار اختلال و مشکل کند.