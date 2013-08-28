جاسازی 179 هزار نخ سیگار قاچاق در یک کامیون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی طلوعی افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه با انواع قاچاق ماموران پلیس آگاهی استان اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر نیز ماموران مبارزه به قاچاق در حین کنترل خودروهای عبوری به شش دستگاه خودرو مشکوک شدند، اضافه کرد: با انجام تمهیدات لازم این خودرو با علائم هشدار دهنده مورد بازرسی قرار گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان تاکید کرد: ماموران در بازرسی‌های انجام شده از این خودروها 179 هزار و 400 نخ سیگار هزار و هشت بسته توتون، 7 هزار دستکش خارجی، یک هزار و 645 ثوب البسه، 276 دستگاه لوازم برقی و 3 هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی کشف کردند.

سرهنگ طلوعی در ادامه به کشف بیش از 13 هزار تن برنج قاچاق در زنجان نیز اشاره کرد و گفت: پلیس در طول هفته جاری همانند گذشته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مصمم بوده و طرح‌های مختلفی را اجرایی کرده است.

وی تصریح کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا با چند روز کار اطلاعاتی از ترانزیت کالای قاچاق توسط چندین خودرو مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان افزود: با تعقیب و مراقبت‌های صورت گرفته و در یک عملیات گسترده ماموران پلیس موفق به شدند، دو دستگاه خودرو را متوقف کنند که پس از بازرسی از آنها 13 هزار و 324 تن برنج خارجی کشف شد.

درخشش دانش آ موزان زنجاني در مسابقات قرآني كشور



5 نفر از دانش آموزان استان زنجان با درخشش عالي خود در مسابقات قراني ، توانستند به رتبه هاي برتر كشوري دست يابند.

در اين مسابقات كه 3072 نفر از سراسر كشور حضور داشتند ، دانش آموزان عليرضا خاصي از ناحيه 2 زنجان مقام دوم كشوري را در رشته مداحي ، فاطمه كابلي از ناحيه 1 زنجان مقام دوم كشوري و مسعود علمي فرد از ناحيه 2 زنجان مقام سوم كشوري را دررشته حفظ قرآن به دست آوردند.

همچنين محمد امين نجفي از ناحيه 1 زنجان مقام چهارم كشوري را دررشته حفظ قرآن از آن خود كرد. الهه دويران از شهرستان خدابنده هم توانست مقام پنجم كشوري را در رشته نهج البلاغه كسب نمايد.