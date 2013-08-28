۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

امروز/

سالن ورزشی شهید فرجی مریانج به بهره برداری رسید

همدان- خبرگزاری مهر: همزمان با پنجمین روز هفته دولت سالن ورزشی آموزشگاه های سردار شهید عباس فرجی شهر مریانج با حضور استاندار و فرماندار همدان به افتتاح و بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از سالن ورزشی شهید فرجی شهر مریانج ضمن گرامیداشت هفته دولت و شهدای دولت، گفت: این پروژه از پروژه های تخریب و نوسازی است.

ابراهیم امینی فر با بیان اینکه در مریانج دو مدرسه مخروبه وجود داشت، افزود: یکی از این دو مدرسه مخروبه تبدیل به مدرسه 12 کلاسه شده است.

وی ادامه داد: مدرسه مخروبه دوم نیز به پروژه سالن ورزشی آموزشگاه های سردار شهید عباس فرجی اختصاص داده شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با بیان اینکه این پروژه از محل تخریب و بازسازی انجام شده است، عنوان کرد: این سالن ورزشی 930 متر مربع مساحت و 165 متر طول دارد.

امینی فر ادامه داد: 400میلیون تومان در راستای اجرای این پروژه هزینه شده است.

وی بیان کرد: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه علاوه بر حدود هفت آموزشگاه موجود در شهر مریانج، روستاهای اطراف این شهر نیز می توانند از امکانات ورزشی آن بهرمند شوند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با اشاره به اینکه سازمان نوسازی در هفته دولت هشت پروژه را در دست افتتاح و بهره برداری دارد، ابراز داشت: امیدواریم با تحقق این مهم بتوانیم گام موثری در راستای امر آموزش در همدان برداریم.

