280 هزار مددجو زیر پوشش سازمان بهزیستی استان اصفهان هستند

علی اصغر شاهزیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: سازمان بهزیستی فعالیت کمک به ساخت مسکن معلولان و مددجویان را از سال 1384 همزمان با سفر مقام معظم رهبری به استان اصفهان آغاز کرده‌است.

معاون امور مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی استان اصفهان بیان داشت: از شروع برنامه کمک به تامین مسکن معلولان و مددجویان تاکنون بهزیستی برای خرید، ساخت و تعمیر شش هزار و 400 واحد مسکونی همکاری داشته است.

شاهزیدی ادامه داد: از سوی بهزیستی برای پروژه های مسکن مهر اعتباری افزون بر 15 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در شهرستان اردستان از ابتدای شروع عملیات کمک به تامین مسکن مددجویان و معلولین بالغ بر 190 واحد مسکونی مساعدت شده که در این رابطه بیش از 440 میلیون تومان هزینه شده است.

شاهزیدی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 14 واحد مسکونی با اعتباری بالغ‌بر 30 میلیون تومان به مددجویان شهرستان اردستان مساعدت شده که حداکثر تا پایان شهریورماه به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

معاون امور مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: سازمان بهزیستی استان اصفهان در هفته دولت 16 مرکز خصوصی و خیریه و 116 واحد مسکونی را افتتاح می‌کند که در این رابطه بیش از 660 میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: در استان اصفهان280 هزار مدد جو از خدمات مستمر سازمان بهزیستی استان استفاده می کنند و حدود 750 هزار نفر نیز از خدمات غیر مستمر آن بهره مند می شوند.

شاهزیدی اذعان داشت: در سازمان بهزیستی استان اصفهان بالغ بر دو هزار مرکز داریم که از این تعداد 98 درصد خصوصی یا خیریه می باشند و 11 هزار نفر پرسنل در بخش دولتی و غیردولتی مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.