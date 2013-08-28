زیرساختهای اولیه بهارستان متناسب با جمعیتش نیست/ فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت عصر روز گذشته در جلسه شورای فرهنگی عمومی بخش بوستان با تاکید بر اینکه رشد و توسعه مسائل فرهنگی به عنوان مقوله مهم باید در دستور کار دستگاه های خدمات رسان قرار گیرد، اظهار داشت: شورای فرهنگی عمومی با وظایفی که بر عهده دارد می تواند در صورت عملکرد مطلوب در حوزه رشد اعتلای فرهنگی منطقه اثرگذار باشد.

وی با اشاره به برخی مسائل فرهنگی در سطح جامعه افزود: ایران اسلامی دارای فرهنگی بسیار غنی اسلامی و دینی است و این مهم می طلبد که دلسوزان نظام نسبت به ترویج هرچه بیشتر آن در بین جوانان دست به کار شوند تا اجازه ندهند فرهنگ غربی بر فرهنگ اصیل دینی ما غلبه کند.

این مسئول با اشاره به نرخ رشد جمعیت در بهارستان عنوان کرد: این شهرستان از نظر زیر ساختهای اولیه متناسب با جمعیت موجود نیست و باید با رعایت دقیق قانون و اجرای هدفمند آن، بخشی از این کمبودها رفع شود.

نوبخت در ادامه خطاب به شهرداران افزود: نباید به واسطه ایجاد درآمد دست به ساخت و سازهای بی رویه در منطقه زد چرا که بعضا مشاهده میشود برخی از شهرداری ها به این امر نگاه درآمدی دارند که این اقدام میتواند در آینده نه چندان دور تبعات ناخوشایندی را در این شهرستان بوجود آورد.

فرماندار شهرستان بهارستان، اسکان جمعیت بدون در نظر گرفتن امکانات زیرساختی توام با چالشهایی برای شهر دانست و تاکید کرد: با توجه به رشد روز افزون جمعیت می طلبد که همه دستگاه های دولتی بصورت ویژه وارد عمل شوند تا بتوانند با فعالیت های صورت گرفته، اصول فرهنگ شهر نشینی و توجه به قوانین جاری را در سطح منطقه آن هم در میان اقشار مختلف مردم ترویج دهند.

وی گفت: امروز که خوشبختانه کشور از یک انسجام سیاسی خوبی برخوردار است می طلبد که در این فضای ایده آل به فکر رشد و ترقی هرچه بیشتر کشور در همه زمینه ها باشیم.

حک کردن تصویر زنان بر روی سنگ قبر خلاف شرع است

امام جمعه بخش بوستان، حک تصویر زنان را بر روی قبر را اقدامی خلاف شرع اعلام کرد.

حجت الاسلام احمد محسن زاده با تاکید بر اینکه زیبنده نیست که تصاویر زنان نیز همانند آقایان بر روی قبور حک شود اظهار داشت: باید در جلسات شورای فرهنگی ممنوع بودن تصاویر زنان همانند آقایان بر روی قبور اطلاع رسانی شود چرا که در صورت ترویج این مسئله می تواند فرهنگ زننده ای که در شان و جایگاه زن نیست توسعه دهد.

وی از متولیان امامزادگان و آرامگاه ها خواست که نسبت به این مسئله توجه بیشتری صورت گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش بوستان در ادامه به فرهنگ سازی اجتماعی تاکید و عنان کرد: باید فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی از سوی دستگاه های مربوطه در سطح شهرستان ترویج یابد چرا که بعضا شاهد بی توجهی به قانون راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان هستیم که این امر باید در سطح کلان فرهنگ سازی شود و همه به قانون احترام بگذارند.

شعارهای دولت در حوزه فرهنگ اجرایی نشد

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان بهارستان نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به وجود برخی ناهنجاری ها و مشکلات پیچیده در بهارستان باید کارگروه ویژه ای تشکیل شود.

دکتر طایران اظهار داشت: باید بپذیریم که در داخل خودمان نیز نتوانستیم کاری از پیش ببریم و شعارهای دولت در حوزه فرهنگی نیز متاسفانه اجرایی نشد.

این مسئول در ادامه با اشاره به تشکیل اینگونه جلسات نیز گفت: در حوزه فرهنگی نباید صرفا یک اداره و سازمان را مسئول بدانیم چرا که فرهنگ دارای شاخصه های بسیار گسترده ای است که توجه و ترویج صحیح آن در جامعه نیازمند کار کارشناسی و گروهی است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی سطح شهرستان نیز عنوان کرد: امروز شهرستان بهارستان با توجه به تنوع جمعیتی می طلبد که نهادهای فرهنگی بصورت جدی وارد عمل شوند و در صورت غفلت از موضوع فرهنگ دشمن می تواند جوانان ارزشی ما را یکی پس از دیگری مورد هدف پلید خود قرار دهد.

طایران پیشنهاد کرد: باید با تشکیل کارگروهی، نهادهای امور فرهنگی دور هم جمع و کار کارشناسی انجام و سپس خروجی آن به جلسه فرهنگ عمومی منتقل شود.

وی اظهار امیدواری کرد: برغم بی توجهی دولت نهم و دهم به فرهنگ، می توانیم در دولت یازدهم به این مسئله بیشتر امیدوارانه نگاه کنیم.

همه ادارات برای ساماندهی حوزه فرهنگ به میدان بیایند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهارستان نیز در این جلسه به اهمیت مسئله فرهنگ پرداخت و متذکر شد: امروز دشمن از هر دری وارد می شود،با شکست مواجه شده ولی در مسئله فرهنگی تا حدودی توانسته فرهنگ غربی خود را بر روی جوانان ما غلبه کند.

درخشانی به ضعف برخی از متولیان امر درحوزه فرهنگی اشاره کرد و افزود: متاسفانه بعضا مشاهده می شود که ما در داخل خودمان نتوانستیم در مسئله فرهنگی به یک اجماع کلی دست پیدا کنیم.

این مسئول به مشکلات هیات مذهبی پرداخت و گفت: امروز برخی از ادارات وظایف خود را فراموش کرده و از آنجا که مسئول رسیدگی کلی به امور هیات مذهبی بر عهده سازمان تبلیغات است، شهرداری آن را به اوقاف هدایت که آن اداره نیز برای صدور معرفی نامه برای دریافت انشعاب و سایر بسته حمایتی تاکید دارند که هیات مذهبی باید بنام اداره اوقاف ثبت شود.

وی با تاکید بر اینکه همه ادارات باید در مسئله فرهنگی خود را دخیل بدانند، عنوان کرد: مسئله فرهنگ خیلی فراتر است که بخواهیم صرفا یک اداره را مسئول بدانیم چرا که این امر فراگیر است و نیازمند تلاش همگان می باشد.

متولیان شهری به شعارهای انقلابی بی توجهند

فرمانده سپاه ناحیه بهارستان نیز در این جلسه از بی توجهی متولیان شهری به شعارهای انقلابی بویژه عدم استفاده از بیانات مقام معظم رهبری انتفاد کرد و گفت: امروز مدعی ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی هستیم این درحالیست که در سطح شهر نسیم شهر آنهم در ورودی ها یک مورد از بیانات مقام معظم رهبری و سایر بزرگان دینی مشاهده نمی شود.

سرهنگ علی نیازی اظهار داشت: امروز غرب درتلاش است تا فرهنگ خود را میان جوانان ما گسترش دهد چرا که در مقابل آرایشگاه و سایر اماکن خاص مشاهده می کنیم که تصاویر بزرگ از هنرمندان غربی حک شده که ادامه این روند برای کشور و شهر تبعات ناخوشایندی دارد.

تصاویر شهدا در ورودی شهر نصب شده است

در ادامه این جلسه شهردار نسیم شهر نیز به برخی اقدامات فرهنگی توسط شهرداری پرداخت و گفت: شهرداری نسیم شهر در حد توان خود نسبت به برخی اقدامات فرهنگی تلاش هایی نیز کرده است.

جانعلی زاده با اشاره به نصب تصاویر شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: از سوی شهرداری آنهم در ورودی شهر تصاویر شهدای هشت سال دفاع مقدس در بیلوردهای بزرگ شهری نصب شده و یا اینکه در برخی نقاط شهری بیاناتی از بزرگان دینی بویژه مقام معظم رهبری نیز نوشته شده است.

یکی ازمنتخبین مردم نسیم شهر چهارمین دوره شورای اسلامی نیز که در این جلسه حاضر بود تلاش های صورت گرفته را کافی ندانست و گفت : ما در این شهر ظرفیت های بسیاربالا و ارزشمندی داریم که می توان با مدیریت شایسته این ظرفیت ها را به میدان آورد.

نقاط ضعف مسائل فرهنگی شناسایی و جمع بندی شد

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان نیز در این جلسه ضمن خیر مقدم به اعضای شورا گفت: در تلاشیم تا بتوانیم بر اساس وظایف تعریف شده این جلسات را در بخشهای گلستان و بوستان بطور مستقل برگزار کنیم.

حجت الاسلام پرویز قلی زاده با اشاره به جایگاه این شورا در مسائل فرهنگی بخش و شهرستان نیز اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی با تلاش اعضای خود می تواند در بحث ترویج مسائل فرهنگی گام های بلندی را بردارد چرا که این شهرستان برغم داشتن تنوع قومیتی نیازمند تلاش همگان در این حوزه می باشد.

وی ادامه داد: طی مدت زمانی که جلسات شورای فرهنگی در دو بخش برگزار می شود، نقاط ضعف مسائل فرهنگی و همچنین ارتقای کیفیت جلسات شورای فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول گفت: در حوزه فرهنگی نباید نگاه صرفا به یک اداره معطوف شود چرا که مسئله فرهنگ یک واژه بسیار وسیع و گسترده ای است که باید همه دلسوزان این امر آستین های همت خود را بالا بزنند.

قلی زاده در پایان از تشکیل اتاق فکر در این بخش خبر داد و افزود: با تشکیل اتاق فکر که اعضای آن را نخبگان فرهنگی و اجتماعی تشکیل خواهد داد می شود، ظرفیت های بالقوه هر بخش را در این اتاق به درستی پرورش داد.

در ادامه روسای ادارات ورزش و جوانان، نماینده نیروی انتظامی، اصناف، مشاور فرماندار در امور بانوان و ... به ایراد سخنرانی با موضوعیت جلسه پرداختند و در پایان نیزاین جلسه چندین مورد مصوبه داشت.