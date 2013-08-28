عمليات اجرايي بدنه سد مشمپا آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید نیا صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرستان طارم افزود: سد مشمپا يكي از بزرگترين پروژه های سد خاكي سنگريزه اي با هسته رسي در شمالغرب كشور محسوب مي شود.

وی اعتبار سال جاري سد مشمپا را ۶۰۰ ميليارد ريال عنوان کرد و اظهار داشت: ساخت تونلهاي انحراف آب سد خاتمه يافته و قرارگاه خاتم الانبيا به عنوان پیمانکار این مناقصه برنده اجرای این سد شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: شركت سرمايه گذاري اوليه اين طرح را با اعتباري بالغ بر ۵۰۰ ميليارد ريال آغاز خواهد كرد.

حمیدنیا اجراي اين طرح را يكي از آرزوهاي ديرينه مردم استان زنجان اعلام كرد و افزود: آب تنظيمي سد مشمپا ۵۰۱ ميليون مترمكعب و ارتفاع سد از بستر رودخانه ۱۰۰ متر است.

وی هدف از اجراي اين طرح را تامين آب ۴۲ هزار هكتار اراضي دشت رجئين در شهرستان زنجان، منطقه پاوه رود واقع در شهرستان طارم و تامين ۷۲ ميليون مترمكعب آب مورد نياز شرب اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان یادآور شد: همچنین تولید سالانه 170 گیگا وات برق صنعت را به دنبال دارد و برای 32 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

حمیدنیا گفت: اجرای این طرح در استان بسیار مثمر ثمر است.