بازديد دانشجويان دانشگاه هاي كرج از صنايع خودرو سازي وزارت دفاع

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، حميد رضا بابايي، معاون فرهنگي اين واحد، با اعلام اين خبر گفت: اين طرح با هدف بازديد از پروژه هاي ملي ومراكز علمي و تحقيقاتي كشور تدارك ديده شده است و از دهه اول مرداد آغاز و تا دهم شهريور ماه ادامه خواهد داشت.

وي درادامه افزود: معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم ، در قالب طرح "ايران؛ مرز پرگهر" (آشنايي دانشجويان، دانشگاهيان، اعضاي هيات علمي و نخبگان دانشگاهي با پروژه هاي ملي) جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان كرج را براي بازديد از صنايع خودرو سازي وزارت دفاع اعزام كرد.

بابايي يادآور شد : در اين بازديد يك روزه، جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تربيت معلم، دانشكده هاي منابع طبيعي و كشاورزي دانشگاه تهران، دانشكده هنر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج و پيام نور حضورداشتند و از نزديك با اين طرح ملي و بزرگ آشنا شدند.

در اين بازديد، دانشجويان با نحوه مونتاژ 3 نوع خودرو سبك و سنگين و نحوه مونتاژ و ساخت كاميون (man) آلماني و برخي فعاليت هاي ديگر صنايع خودرو سازي وزارت دفاع آشنا شدند.

گفتني است، در راستاي اجراي طرح ملي "ايران؛ مرز پرگهر"، بازديد 3 روزه از پروژه هاي ملي ومراكز علمي و تحقيقاتي استان اصفهان و 2 بازديد يك روزه ديگر، از ديگر برنامه هاي آتي معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم براي دانشجويان، دانشگاهيان، اعضاي هيات علمي و نخبگان دانشگاهي دانشگاه هاي شهرستان كرج است.