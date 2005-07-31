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۹ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۸

در قالب طرح ملي "ايران، مرز پرگهر" صورت گرفت؛

بازديد دانشجويان دانشگاه هاي كرج از صنايع خودرو سازي وزارت دفاع

اولين مرحله از طرح ملي "ايران؛ مرز پرگهر" به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم با بازديد دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان كرج از صنايع خودرو سازي وزارت دفاع اجرا شد.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، حميد رضا بابايي، معاون فرهنگي اين واحد، با اعلام اين خبر گفت: اين طرح با هدف بازديد از پروژه هاي ملي ومراكز علمي و تحقيقاتي كشور تدارك ديده شده است و از دهه اول مرداد آغاز و تا دهم شهريور ماه ادامه خواهد داشت.

وي درادامه افزود: معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم ، در قالب طرح "ايران؛ مرز پرگهر" (آشنايي دانشجويان، دانشگاهيان، اعضاي هيات علمي و نخبگان دانشگاهي با پروژه هاي ملي) جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان كرج را براي بازديد از صنايع خودرو سازي وزارت دفاع اعزام كرد.

بابايي يادآور شد : در اين بازديد يك روزه، جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تربيت معلم، دانشكده هاي منابع طبيعي و كشاورزي دانشگاه تهران، دانشكده هنر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج و پيام نور حضورداشتند و از نزديك با اين طرح ملي و بزرگ آشنا شدند.

در اين بازديد، دانشجويان با نحوه مونتاژ 3 نوع خودرو سبك و سنگين و نحوه مونتاژ و ساخت كاميون (man) آلماني و برخي فعاليت هاي ديگر صنايع خودرو سازي وزارت دفاع آشنا شدند.

گفتني است، در راستاي اجراي طرح ملي "ايران؛ مرز پرگهر"، بازديد 3 روزه از پروژه هاي ملي ومراكز علمي و تحقيقاتي استان اصفهان و 2 بازديد يك روزه ديگر، از ديگر برنامه هاي آتي معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم براي دانشجويان، دانشگاهيان، اعضاي هيات علمي و نخبگان دانشگاهي دانشگاه هاي شهرستان كرج است.

کد مطلب 212458

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