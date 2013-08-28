۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

به همت اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز ؛

برگزاری دوره آموزشی اصول تصویربرداری و عکاسی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: سه دوره آموزشی تدوین ، تصویربرداری و عکاسی با شرایط ویژه ای برای کارمندان دستگاه های اجرایی برگزار می شود.

حمیدرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این دوره آموزشی گفت: یکی از برنامه های کاری اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز  بر اساس ماهیت این بخش تحقق رسالت های فرهنگی است، به همین منظور در راستای فعالیت های فرهنگی این اداره کل دوره های آموزش تصویربرداری در مهرماه سال جاری برگزار می شود.
 
وی افزود: مجری این دوره ها «انجمن سینماگران استان» است و با همکاری «اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری» و «اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز» سه دوره آموزش «تدوین»، « تصویربرداری» و «عکاسی»  اجرا خواهد شد.
 
 
عسگری  از شرایط ویژه و اختصاصی برای کارمندان دستگاه های اجرایی استان نیز خبر داد و گفت: علاوه بر هنرجویان آزاد کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی نیز می توانند با شرایط ویژه ای در این دوره ها شرکت کنند.
 
این مسئول ادامه داد: مدت زمان این دوره آموزشی بیش از 2 ماه و 2 روز در هفته است و نیمه دوم مهر ماه نیز فرایند آموزش کلید می خورد.
 
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 32563161 تماس بگیرند.
 
شایان ذکر است  31  شهریور ماه آخرین فرصت برای ثبت برای شرکت در این دوره آموزشی است.

 

