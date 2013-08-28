آموزش روش های تربیتی فرزندان در سوره لقمان/مطالب تربیتی با حفظ شخصیت فرزندان بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه موسوی، در نشستی با بانوان فرهیخته و تاثیر گذار شهرستان میامی در محل کانون فرهنگی تبلیغی این شهرستان، ضمن اشاره به این که لقمان از مردان الهی و از پیشوایان حکمت بود افزود: در قرآن شریف سوره ای به نام او آمده است چرا که وی برای تربیت فرزندش از مطالب حکیمانه ای استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه این نکات جالب تربیتی را خداوند متعال در سوره ای به نام خود او آورده تصریح کرد: نکته جالب این است که خداوند سخن گفتن او را مورد توجه مخصوص قرار داده است مثلا اگر لقمان میگفت یا بنی عبارت تمام شده بود و کیفیت سخن گفتن لقمان مشخص نبود ولی خداوند با ذکر جمله " و هو یعظه " صریحا مشخص می کند که لحن لقمان با فرزندش لحن آمرانه نیست.

مطالب تربیتی با حفظ شخصیت فرزندان بیان شود

این کارشناس مسائل مذهبی و تربیتی یادآور شد: کلام لقمان تلخ و کدورت آمیز، تحقیر کنده یا ذلت بار و آمیخته با تملق نیست، بلکه لقمان با زبان گرم سخن می گوید: "و اذقال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی" و مطالب تربیتی را با حفظ شخصیت فرزندش بیان می کند.

موسوی با اشاره به اینکه در نظر عده ای از پدران و مادران فرزندان آنها هیچ وقت بزرگ نمی شوند خاطر نشان کرد: اینگونه والدین با اعمالشان به آنها می گویند تو همان کوچولوی عزیز منی که این رفتار برای نوجوانان گران تمام شده و آنها را دچار عصیان می کند.

نوجوان به هیچ عنوان حاضر نیست بزرگی دوران جوانی را از دست بدهد

وی با تاکید بر این که تکریم نوجوانان و شخصیت آنان از نظر مذهبی یکی از وظایف قطعی پدران و مادران است عنوان کرد: نوجوانی که مورد تجلیل و احترام والدین است کوشش می کنند که خود را به پستی و ناپاکی آلوده نکند.

این کارشناس با یادآوری این نکته که نوجوان از اینکه دوران کودکی را پشت سرگذاشته و به بهار جوانی رسیده شادمان است و به هیچ عنوان حاضر نیست که این بزرگی را از دست بدهد اظهار داشت: پدران و مادران باید با اندازه گیری صحیح به فرزندان خود آزادی و استقلال بدهند و نسنجیده آنان را در مضیقه نگذارند و بی جهت خشمگین و ناراحتشان نکنند.

آموزش قدم به قدم دین اسلام راه اتصال جوانان به سجایای اخلاقی

موسوی اذعان کرد: اگر بخواهیم جوانان از هر گروه و شخصیتی که باشند به سجایای اخلاقی متصل شوند باید آنها را با برنامه های منظم و آیین مقدس اسلام قدم به قدم جلو ببریم و در اوج احساسات آنان مسایل مذهبی را برایشان عنوان کرده و خداوند را با صفات محبت انگیز و بخشندگی اش به آنان معرفی کنیم.

وی با اشاره به این که دوران جوانی از نظر علمی یک دوره اسرار آمیز در زندگی بشر است و دانشمندان با تمام پیشرفت ها از اسرار جوانی چیزی نفهمیده اند تاکید کرد: بهره برداری صحیح از فرصت جوانی یا ضایع کردن و به هدر دادن آن در تمام دوران عمر آدمی موثر است.

تکبر و بی اعتنایی دو صفت برهم زننده صمیمیت اجتماعی

این کارشناس مسائل مذهبی و تربیتی ابراز داشت: جوانی که آلوده به صفات رذیله است و مردم از رفتار و گفتار ناپسند او در عذاب باشند هر قدر که زیبا و جمیل باشد و جامه زیبا بپوشد مانند گل بد بوییست که بوی زننده اش آزار دهنده است و باغبانان باید بدانند که این گل در زیر دست آنان تربیت شده است.

موسوی ادامه داد: نخستین اندرز لقمان به فرزندش درباره توحید و شرک است و بعد از مسئله معاد بحث نماز را مطرح می کند چون نماز آثار گناه را می شوید و در مرحله سوم دستور امر به معروف و نهی از منکر را می دهد و در مرحله چهارم ارتباط مردمی و با اخلاق بودن را توصیه می کند.

وی در پایان تاکید کرد: در حقیقت دو صفت زشت و ناپسندی که اجتماع را بهم میزند و صمیمیت اجتماعی را می گیرد " تکبر" و " بی اعتنایی " است و این گونه صفات یک نوع بیماریه روانی است که امیدواریم از جامعه ما رخت بر بندد و والدین ما بتوانند فرزندانی صالح تربیت کرده تحویل اجتماع بدهند.