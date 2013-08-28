زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر اسدیه را لرزاند/ خسارت گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، شبكه هاي لرزه نگاري وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران ، زمان وقوع اين زمين لرزه را ساعت۲۳ و ۳۷ دقيقه و ۱۲ ثانيه ثبت كرده اند.

این زمین لرزه در موقعيت جغرافيايي 33.07 درجه عرض شمالي و 60.20 درجه طول شرقي گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندار خراسان جنوبی گفت: زمین لرزه شب گذشته که در حوالی شهر گزیک به وقوع پیوسته و هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.

محمد علی آخوندی بیان کرد: در اولین ساعت وقوع زلزله با فرمانداری، بخشداران و دهیاران این شهرستان ارتباط برقرار شد و از عدم خسارت جانی و مالی اطمینان حاصل شده است