۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۳۹

زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر اسدیه را لرزاند/ خسارت گزارش نشده است

بیرجند - خبرگزاری مهر: زمين لرزه اي به بزرگي چهار ریشتر شب گذشته اسديه در خراسان جنوبي را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبكه هاي لرزه نگاري وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران ، زمان وقوع اين زمين لرزه را ساعت۲۳ و ۳۷ دقيقه و ۱۲ ثانيه ثبت كرده اند.

این زمین لرزه  در موقعيت جغرافيايي 33.07  درجه عرض شمالي و 60.20 درجه طول شرقي گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندار خراسان جنوبی گفت: زمین لرزه شب گذشته که در حوالی شهر گزیک به وقوع پیوسته  و هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.

محمد علی آخوندی بیان کرد: در اولین ساعت وقوع زلزله با فرمانداری، بخشداران و دهیاران این شهرستان ارتباط برقرار شد و از عدم خسارت جانی و مالی اطمینان حاصل شده است

 

کد مطلب 2124608

