هواپیماهای باشگاه هوانوردی همدان دارای آشیانه مستقل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان عباس آزادی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین باشگاه پروازی غرب کشور با بیان اینکه پتانسیل های بالفعل زیادی در همدان وجود دارد، افزود: شرکت هوانوردی آسمان غرب در زمینه ارتقا صنعت هوانوردی عمومی در استان همدان و غرب کشور و با هدف توسعه صنعت گردشگری در این منطقه ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری ساخت باشگاه هوانوردی و آموزش خلبانی چهار سال به طول انجامید، اظهار داشت: با پیگیری های فراوان در بهمن ماه سال 88 در شهرستان همدان باشگاه هوانوردی را به ثبت رساندیم و در مرداد ماه 91 موفق به کسب موافقت اصولی شدیم و در مرداد ماه 92 مجوز بهره برداری از سازمان هواپیمایی کشور در زمینه آموزش خلبانی، پروازهای تفریحی و دیگر خدمات هوایی را کسب کردیم.

رئيس هيئت مديره شركت هوانوردي آسمان غرب همدان ادامه داد: این خدمات با وسایل فوق سبک انجام می شود.

کاپیتان عباس آزادی با اشاره به اینکه پرسنل این باشگاه پروازی از بازنشستگان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند، ابراز داشت: تجهیزات پروازی ناوگان هوایی شرکت آسمان غرب متشکل از چهار فروند هواپیمایی فوق سبک است.

وی افزود: همچنین چهار ست کامل بال پاراگلایدر و دو فروند پاراموتور تجهیزات پروزای شرکت آسمان غرب را تشکیل می دهد.

تجهیزات پروازی باشگاه هوانوردی همدان مشکلی ندارند

عباس آزادی ادامه داد: تجهیزات پروازی و مربیان برای آموزش خلبانی کامل است و مشکل خاصی وجود ندارد.

رئيس هيئت مديره شركت هوانوردي آسمان غرب همدان با اشاره به اینکه محل استقرار ناوگان هوایی این شرکت فرودگاه همدان است، عنوان کرد: با توجه با رایزنی های انجام شده و حمایت معاون عمرانی استاندار محل استقرار آشیانه های این هواپیما ها به مهر ماندگار ارجاع داده شده است و به زودی شاهد افتتاح آشیانه های مستقل برای این هواپیماها خواهیم بود.

آزادی در ادامه گفت: با توجه به تحریم ها و مشکلات مالی تفاهم نامه ای با شرکت سیاحتی علیصدر نوشته شده است تا با مشارکت این شرکت بحث باشگاه پروازی را گسترش دهیم.

وی افزود: همچنین قصد داریم تاکسی هوایی را با تعداد صندلی بیشتری گسترش دهیم.

رئيس هيئت مديره شركت هوانوردي آسمان غرب همدان با بیان اینکه همدان پتانسیل بالا و جوانان با استعدادی دارد، اظهار داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی همدان و داشتن گنجنامه، غار علیصدر و شهربازی می تواند از سایر کشور هادر جذب گردشگر و توریست بیشتری داشته باشد.

کاپیتان عباس آزادی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این باشگاه جذب گردشگر بیشتر می شود، اذعان داشت: مدیریت گردشگری موقعیتی را ایجاد کند که جذب گردشگر بیشتری را در همدان داشته باشیم.