کاراته کاهای قمی صاحب 10 مدال مسابقات سبک شیتوریو شیتوکای کاراته کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره مسابقات کاراته سبک شیتوریو شیتوکای قهرمانی کشور با شرکت کاراته کاهای مدعی از استان های سراسر کشور در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به انجام رسید و در نهایت قمی ها به 9 مدال مختلف دست یافتند.

در کاتا انفرادی رده سنی 8 و 9 سال متین محمدی یکتا و امیرحسین فرجی نمایندگان قم بودند که بعد از زانا فیضی از کردستان در جایگاه های دوم و سوم ایستادند و توانستند مدال های نقره و برنز این رده سنی را به دست آورده و برای کاراته قم افتخارآفرین شوند.

همچنین در بخش کومیته این رده سنی ور در وزن منهای 19 کیلوگرم محمدطاها حسینی نماینده سبک شیتوریو شیتوکای استان قم بعد از مهران حاجی کریمی از مازندران و محمد رضا زنگوئی از البرز در جایگاه سوم قرار گرفت و صاحب نشان برنز شد.

در وزن منهای 34 کیلوگرم این مسابقات نیز متین محمدی یکتا که در بخش کومیته صاحب نشان برنز شده بود در مسابقات بخش کومیته نیز به نشان برنز دست یافت در حالی که در این وزن امیر حسین فرجی دیگر کاراته کای قمی قهرمان شد و بدین ترتیب قمی ها دو مدال این وزن را به خود اختصاص دادند.

در کاتا انفرادی رده سنی 10 و 11 سال مرتضی محمدی مرام از قم بعد از امیر حسین رضایی از گلستان و امید رضایی از خوزستان به مقام سوم رسید و برنزی شد در حالی که در کاتا انفرادی رده سنی 12 و 13 سال مهران محمدزاده از قم بعد از دانیال نصیرایی و دانیال صبا هر دو از مازندران به مقام سوم دست یافت و برنز گرفت.

در رده سنی 12 و 13 سال و در بخش کومیته وزن منهای 42 کیلوگرم عرفان غفرانی وصال از قم در دیدار نهایی مغلوب امیرحسین آیینه از استان میزبان یعنی کردستان شد و در نهایت به مدال نقره بسنده کرد در حالی که در کاتا انفرادی رده سنی 16 و 17 سال محمد گلستانی از قم بعد از محمد مهدی احمدی از اصفهان و دانیال پیامنی از اصفهان رتبه سوم را کسب کرد.

در بخش کومیته رده سنی 16 و 17 سال 17و در وزن منهای 65 کیلوگرم کریم افشار از قم با شکست مقابل میلاد امین بیگی از کردستان در جایگاه دوم ایستاد و بدین ترتیب آخرین مدال توسط تیم سبک شیتوریو شوکوکای قم از این پیکارها به دست آمد.

