به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب جدید چاقو و چنگال نورک (Knork) نام دارد که از ترکیب واژه " Fork" و "Knife" به معنای چنگال و چاقو ساخته شده است.

این ابزار جدید که از فولاد مقاوم دربرابر خوردگی ساخته شده دارای لبه‌هایی با منحنی‌های بسیار ظرف است، بنابراین بخش تیز این چنگال به سادگی نمی‌تواند دست کسی که با آن کار می‌کند و یا بدتر از آن زبان فردی که برای خوردن از آن استفاده می‌کند را ببرد.

طراحی نورک شبیه یک چنگال میوه و شیرینی خوری است که لبه‌‍ای شبیه به چاقو دارد و تیزی آن به قدری است که می‌تواند یک سیب زمینی، پیتزا و استیک را برش دهد.

سنت گرایان ممکن است مدعی شوند که این ابزار صرفا افراد را در خوردن تنبل و بی فکر می‌کند.

این درحالی است که این ابزار می‌تواند برای افراد معلولی که تنها با یک دست غذا می‌خورند بسیار کاربردی باشد.

سیمون باکینگهام 53 ساله مدیر بازار یابی شرکت بهداشت و درمان باکینگهام دورست گفت: این ابزار برای برش بسیار تأثیر گذار است و اما از دیگر سو همچنان کارکرد اصلی خود را به عنوان یک چنگال حفظ کرده است.

نورک با قیمت 30 دلار برای یک بسته پنج عددی و با قیمت 83 دلاری برای یک بسته 20 عددی به فروش می‌رسد.