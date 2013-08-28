اعتراض نادران به عدم بررسی سوالش از وزیر نفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه روز چهارشنبه با اعلام تذکری نسبت به عملکرد هیئت رئیسه انتقاد کرد.

نادران گفت: بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مکلف است سوالات نمایندگان از وزرا را تحویل گرفته و به کمیسیون مربوطه برای بررسی ارجاع دهد تا در صورت عدم اقناع نماینده درصحن علنی مجلس بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بنده از آقای زنگنه وزیر نفت در خصوص قرارداد کرسنت و عزل مسئولان این پرونده سوال دارم.

وی ادامه داد: آقای محمدصادقی عضو هیئت رئیسه می فرمایند آقای رئیس گفته سوال نمایندگان از وزرا را تحویل نگیرید، بر اساس آئین نامه هیئت رئیسه اجازه چنین کاری را ندارد.

محمدحسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: آقای لاریجانی چنین نظری نداشتند و گفته اند طبق روال قانونی در مورد سوالات عمل شود.