حمله به سوریه آتش زدن خرمن هیزم آماده اشتعال است/ ایران و آزادیخواهان منطقه با قانون شکنی مقابله می کنند

حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمله احتمالی آمریکا به سوریه که از سوی مقامات آمریکایی اعلام شده، گفت: طرح این موضوع را یک جنگ روانی می دانم، آمریکا درخاورمیانه موقعیتی دارد که چنین اقدامی مانند آتش زدن به خرمنی از هیزم آماده اشتعال است.

وی افزود: خاورمیانه اکنون شرایطی دارد که هر گونه تحریک این چنینی بحران را در منطقه پیچیده تر می کند به خصوص برای آمریکا هزینه بالایی خواهد داشت.

سبحانی نیا با بیان اینکه مسئله امنیت رژیم صهیونیستی برای آمریکا حائز اهمیت است، بیان کرد: این اقدام حتما به ضرر آمریکا و منافع منطقه ای اش خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: اسرائیل توان مقاومت در مقابل این بحران و تبعات آن را نخواهد داشت. آمریکا دست به چنین عملی نخواهد زد و طرح این موضوعات جنگ روانی است که در منطقه دامن می زند.

وی درباره واکنش جمهوری اسلامی ایران به حمله احتمالی به سوریه بیان کرد: حتما جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حامی سوریه نسبت به این مسئله عکس العمل نشان خواهند داد.

سبحانی نیا تصریح کرد: قدرت های بزرگ برای نقض قوانین بین المللی از ابزاری که در اختیار دارند استفاده می کنند اما با ورود به جنگ سنگ بر روی سنگ بند نمی ماند.

وی تاکید کرد: ایران و دیگر آزادیخواهان منطقه که مخالف این گونه اقدامات هستند از ظرفیت های خود برای مقابله با این گونه قانون شکنی ها و حاکم کردن قانون استفاده خواهند کرد.

سبحانی نیا همچنین درباره واکنش سوریه به این حمله اظهار داشت: وزیر امور خارجه سوریه در این باره اظهارنظر کرده و اعلام کرده است که با تمام توان خود در مقابل بیگانگان می ایستیم و سوریه نیز با هر گونه اقدام و کسانی که بخواهند به این مسئله دامن بزنند، مقابله خواهد کرد.