محمدیوسف سپهری‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این سینما حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی تعهد کردند ظرف دو ماه آینده برای تجهیز امکانات تحویل آموزش و پرورش نیشابور شود.

وی توضیح داد: سازه این سینما خیلی شکیل و زیبا است که در دو طبقه از دو سالن آن با ظرفیت هر کدام 400 نفر می‌توان همزمان استفاده کرد.

عضو شورای اداری شهرستان نیشابور با اشاره به اینکه مصوبه این شورا این بوده است که سینما و مجموعه فضای فرهنگی آن به نام کانون، فرهنگی و تربیتی سردار شهید سرلشکر شوشتری نام‌گذاری شود، گفت: سیستم گرمایی و سرمایی نصب شده و تهیه تجهیزات در حال پیگیری است تا جایی که در حال برنامه‌ریزی خرید تجهیزات صوتی و صندلی‌های مبله آن هستیم تا سینما واقع در خیابان احسان شهرک بسیج، برای اجرای نمایش فیلم و اجرای صحنه‌ای دانش‌آموزی آماده شود.

سپهری‌راد همچنین در خصوص طولانی‌شدن ساخت درمانگاه فرهنگیان نیشابور، گفت: ساخت آن، بودجه کلانی در برداشته و عملیات عمرانی آن رو به اتمام و از پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد برخوردار است.

وی تصریح کرد: درمانگاه در حال احداث فرهنگیان نیشابور یکی از مجهزترین درمانگاه‌های فرهنگیان کشور است که حداقل در سطح استان مشابه آن را نداریم.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور در خصوص سرنوشت تقاضای مکتوب مسئولان شهرستان از وزیر قبلی آموزش و پرورش در سفر به نیشابور، یادآور شد: نامه درخواست با چهار امضای نماینده مجلس، فرماندار، امام جمعه و بنده تقدیم دکتر حاجی‌بابایی برای ایجاد مجتمع بزرگ فرهنگی، آموزشی و ورزشی فرهنگیان و دانش‌آموزان نیشابور شد.

سپهری‌راد ادامه داد: یک بار حضوری در وزارت آموزش و پرورش با مسئولان وزارتخانه از جمله دکتر رئیسی معاون عمرانی وزیر موضوع را پیگیری کردیم که آنها هم نظر مساعد داشتند ولی اولویت بودجه عمرانی آموزش و پرورش نیشابور را تکمیل سازه‌های در حال احداث فعلی داشتند و ساخت مجتمع مدنظرشان بود اما به وقت دیگری موکول کردند که به دولت فعلی افتاده است.