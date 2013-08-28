احداث مجتمع رفاهی ویژه بانوان در شهرکرد یک نیاز است

پریچهر سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش زنان در جامعه، عنوان کرد: زنان در جامعه دارای نقش مهم و ارزنده‌ای هستند و باید به خدمات رفاهی آنان توجه ویژه‌ای شود.

وی در ادامه گفت: پارک بانوان شهر شهرکرد یکی از نقاط رفاهی بانوان است و بانوان می‌توانند اوقات فراغت خود را در آنجا سپری کنند.

عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر شهرکرد تصریح کرد: پارک بانوان شهرکرد نیاز به تجهیزات بیشتر برای ورزش و تفریح بانوان دارد و هم اکنون بسیاری از زیر ساختها برای توسعه بیشتر را ندارد.

وی افزود: باید برای خدمت بیشتر به بانوان در شهر شهرکرد، یک مجتمع رفاهی ویژه بانوان ساخته شود.

پریچهر سلطانی گفت: این مجتمع رفاهی باید دارای کافی‌شاپ، مهد کودک، ورزشگاه ویژه بانوان باشد و این مهم یک ضرورت در شهر شهرکرد محسوب می‌شود و مسئولین شهرستان و استان در مسیر احداث مجتمع رفاهی تلاش و همکاری کنند.