شب شعر رضوی در استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی شامگاه سه شنبه در مراسم شب شعر رضوی که در مجتمع فرهنگی – هنری تالار غدیر و با حضور شاعران و هنرمندان به نام کرمانشاهی در کشور از جمله محمد جواد محبت و دکتر رادفر و جمع کثیری از شاعران و هنرمندان استان برگزار شد و تا پاسی از شب نیز ادامه داشت، گفت: حضور شعرای بزرگ در این جلسه، نشان از اهمیت این مراسم دارد و هفته رضوی متعلق به آقا امام رضا(ع) است و همگی ما نیز به شوق وجود این امام همام در این مراسم حاضر شدیم .

حجت الاسلام محمد آفتابی بااشاره به اینکه کلام شعر لطیف ترین سخن در بیان احساس است، گفت: آموزه های اخلاقی رضوی در زمینه های مختلف اجتماعی، خانوادگی،اقتصادی و سیاسی برای مقاطع مختلف سنی وجود دارد.

وی افزود:زهد و پارسایی از جمله فضائلی است که درکلام ائمه به آن تاکید فراوان شده است و البته زهدبه معنای گوشه گیری نیست بلکه به معنی پرورش نفس انسان است که هرچه این پرورش درونی بیشتر صورت گیرد مرتبه و منزلت انسان نیز بالاتر می رود.

آفتابی تاکید کرد: پرداختن به فعالیت در زمینه های مختلف اجتماعی، به هیچ وجه منافاتی با تزکیه نفس نخواهد داشت بلکه در کلام امام هشتم در بیان فضائل در سه بخش که بخش اول مربوط به فضائل خدایی است احادیثی ذکر شده است و در بخش دیگر این فضائل مربوط به خود انسان است.

وی ادامه داد: قدرت روحی و شجاعت اخلاقی بدان معنا نیست که هر فردی بی پروا هر سخنی را هر جایی بدون تفکر بیان کند.

آفتابی در ادامه به خاطره ای از امام اشاره کرد که ایشان درابتدای ورودشان به ایران دربهشت زهرا در بین مردم فرمودند و گفت: این سخن این است که "این مردم که شعار موافق من می دهند،اگر همین الان بر ضد من شعار بدهند تاثیری در من نخواهد داشت".

وی افزود: این یعنی قدرت روحی و زهد و پارسایی یک فرد که به پرورش نفس پرداخته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، حسن معاشرت با دیگران،صبر و برد باری و ارتباط حسنه با دیگران را از دیگر فضائلی دانست که در سیره و روش امام رضا(ع) به آن تاکید شده است .

وی ادامه داد: این فضائل قابل کسب نیست مگر با فراگیری از اساتید علم و فضل.

حجت الاسلام آفتابی درادامه سخنانش به آداب رفتاربا خانواده که یکی ازارکان نگهدارنده دراجتماع است، اشاره کرد و گفت: رفتار باخانواده اگر بر اساس سیره و روش ائمه اطهار انجام شود بسیاری از مشکلات در جامعه به وجود نمی آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه این جلسه به ارائه اقداماتی در راستای ساماندهی اهل هنردر زمینه های مختلف هنری پرداخت و در پایان از شاعران و هنرمندان کرمانشاهی تجلیل به عمل آمد .