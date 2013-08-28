106 پروژه‌ عمرانی نیشابور در هفته دولت به بهره برداری می رسد

اسفندیار جلایری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: 35 ویژه برنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در این هفته در سطح شهرستان اجرا میشود.
وی اظهار داشت: افتتاح متمرکز هفت پروژه مخابراتی اداره مخابرات، پروژه آبیاری قطرهای در اردوگاه شهید رجایی باغرود، واحد تولیدی پودر خشک گوجهفرنگی و کارخانه لبنیات هرم طلایی شهرک صنعتی خیام از برنامههای عمرانی، خدماتی و تولیدی مهمترین این ایام است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به افتتاح ساختمان دهیاری روستاهای بشرآباد، برزنون، زهان، سعدآباد و بشنیج در این هفته، خاطرنشان کرد: افتتاح ده واحد مسکن مهر خودمالک در شهر عشقآباد، پنج خانه بهداشت در روستای حصار جوق، ساختمان خانه علم روستای برزنون، خانه بهداشت روستای شهرآباد، مجتمع خدمات رفاهی بین راهی روستای عبدالهگیو و برقرسانی روستای بابابهلول از برنامههای عمرانی و رفاهی گرامیداشت هفته دولت در نیشابور است.
جلایری ادامه داد: افتتاح آبیاری قطرهای شرکت بینالود در روستای حصار جوق، شروع عملیات گازرسانی به 29 روستای شرقی بخش مرکزی به صورت متمرکز در روستای گلشن، پروژه انسکتاریوم در روستای فوشنجان و افتتاح ساختمان شهرداری قدمگاه در این هفته انجام میشود.
وی یادآور شد: بهرهبرداری از 11 طرح گازرسانی بخش زبرخان، طرح تولیدی قارچ خوراکی روستای اسحاقآباد، پروژه آبیاری تحت فشار مجتمع کشاورزی بینالود روستای خسروآباد و سیستم آنلاین زیست محیطی مجتمع فولاد نیشابور نیز از دیگر برنامههای عمرانی است که به همت ادارههای شهرستان در این هفته انجام میشود.
جلایری با اشاره به افتتاح متمرکز پروژههای آب و فاضلاب شهری و 11 پروژه شهرداری در این ایام، تصریح کرد: همچنین تجلیل از کارمندان نمونه دستگاههای اجرایی و دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامههای این هفته است.
وی ادامه داد: 26 پروژه كشاورزي و دامي، 16 طرح خدمات شهری و رفاهي شهرداريها، 11پروژه گازرسانی به روستاهای بخش زبرخان و کلنگزنی گازرسانی به 29 روستای بخش مرکزی، بهرهبرداری از 13 ساختمان دهیاری، اجراي هفت طرح مخابراتي و ارتباطي، اجراي هفت طرح برقرساني، هشت طرح و پروژه بهداشتي درماني، پنج طرح آبرساني شهري و روستايي، بهرهبرداري از یک پروژه ساخت، نوسازی و بهسازی مدارس، هزار و 373 واحد مسکن مهر انبوهساز و هزارو 140 مسکن مهر خودمالک در هفته دولت در شهرستان نیشابور افتتاح میشود.
نظر شما