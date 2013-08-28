به گزارش خبرنگار مهر، سعید رامین ورزشکاری که در رشته‌های نجات غریق، دوچرخه‌سواری، واترپلو، آمادگی جسمانی و ژیمناستیک دارای مدرک معتبر مربیگری است امروز باید بدلیل سهل انگاری مسئولان زمین‌گیر شود.

این ورزشکار و بدلکار سینمای ایران وقتی از وجود افراد غیر متخصص و سودجو در ورزش پارکور سخن می‌گوید در حالی که اشک در چشمانش جاری می‌شود نبود فدراسیون مشخص و استانداردهای لازم برای این رشته در کشور را موجب بروز اینگونه حوادث عنوان می‌کند.

وی همچنین از وجود انجمنی که با گرفتن مبلغی برای شرکت در یک فستیوال ورزشی رشته پارکور آن هم در یک سالن فوتسال نام می‌برد که امروز پس از این حادثه تلخ هیچ خبری از مسئولان آن نیست.

رامین با اشاره به این که حدود 300 نفر در این مسابقه شرکت داشتند، عنوان کرد: این مسابقه ظاهرا غیرقانونی بوده بدلیل اینکه برای رشته پارکور فدراسیون و مسئولی در سطح کشور تعریف نشده است.

وی از افرادی نام می‌برد که اسم آنها در پائین مدرک به اصطلاح مربیگری این فستیوال وجود دارد اما این مدارک نه تنها مهرو امضاء ندارد بلکه حتی اسم "سعید رامین" نیز در آن ذکر نشده است.

این بدلکار سینما با بیان اینکه روز برگزاری فستیوال در بوستان ولایت تهران تا یک ساعت قبل از برگزاری فستیوال درحال تمرین بدلکاری در یک فیلم سینمایی بوده است، افزود: مسئولان اجرایی این فستیوال در زمانی که بر روی صحنه فیلمبرداری بودم چندین بار با من تماس گرفته و مرا با اصرار به فستیوال بردند.

رامین یادآور شد: هیچ گونه استانداردی درمحل برگزاری فستیوال برای اجرای حرکات لحاظ نشده بود و بدلیل اینکه تا 30 دقیقه قبل از مسابقه مکان را ارزیابی نکرده بودم به اجبار وارد میدان شده و پس از دو حرکت در جرکت آخر دچار ضایعی نخاعی شدم.

وی با انتقاد شدید از مربی و مسئولان برگزاری فستیوال بدلیل اینکه پس از مصدومیت وی را جابجا کرده اند که موجب شده این ضایعه شدید تر شود اظهارداشت: در محل برگزاری مسابقه هیچ گونه نیروی امداد و پزشک حضور نداشته است.

بی مهری متولیان مسابقه به سعید رامین

این ورزشکار گچسارانی با داشتن بیش از یک هزار نفر شاگرد در رشته های ورزشی ژیمناستیک، پارکور، آمادگی جسمانی تاکنون از هیچ گونه بیمه ورزشی نتوانسته استفاده نماید در حالی که اگر این رشته ورزشی دارای فدراسیون مشخص بود و کارت بیمه همین رشته ورزشی صادر شده بود در حال حاضر با هزینه بالای نگهداری و درمان روبرو نبود.

خانواده این ورزشکار گچسارانی که همگی ورزشکار هستند امروز گریبانگیر مشکلی تاسف بار شده اند که بدون توجه مسئولان و مردم انسان دوست برطرف نخواهد شد.

پدر و مادر سعید رامین از بی مهری های مسئولان برگزاری مسابقات می گویند وهمچنین از عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه‌های درمانی گلایه دارند.

محمد رامین پدر این ورزشکار گچسارانی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به وضعیت ویژه ای که برای این بدلکار گچسارانی که روزی برای این شهر افتخار آفرینی می کرد بوجود آمده انتظار توجه بیشتر مسئولان بیش از پیش احساس می شود.

وی که از کارکنان نفت و گاز گچساران است از مسئولان صنعت نفت خواستار همکاری بیشتر و ایجاد شرایطی در جهت بهبود فرزند خود شد.

این حادثه برای جوانان عبرت شود

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران نیز که به همراه جمعی از ورزشکاران و مسئولان امورجوانان این شهر به دیدار این ورزشکار برجسته آمده بود به خبرنگار مهر گفت: همه تمهیدات برای استفاده از بیمه ورزشی توسط این اداره صورت گرفته است.

اسماعیل پناهپوری افزود: ضایعه دردناکی که برای این جوان گچسارانی بوجود آمد باید عبرتی برای علاقمندان به رشته ورزشی پارکورشود.

پناهپوری افزود: رشته ورزشی پارکور هیچ گونه فدراسیونی ندارد و همین موضوع باعث شده که این اداره به هیچ عنوان مکانی را برای تمرینات این ورزشکاران در نظر نگیرد.

وی اظهار داشت: سعید رامین چندین مرتبه برای گرفتن سالن ژیمناستیک یا فوتسال برای تمرینات پارکور مراجعه کرده بود که بدلیل نبود فدارسیون و نداشتن استانداردهای لازم این رشته ورزشی در سالن‌های ورزشی گچساران به آنها مجوز تمرین داده نشد.

این مسئول بیان داشت: اداره ورزش و جوانان گچساران با رایزنی‌هایی که صورت گرفته درتلاش است امکانات رفاهی و مالی را در اختیار این ورزشکار مصدوم قراردهد.

پناهپوری از همه ادارات و نهادها که زمانی نه چندان از این ورزشکار در فعالیت‌های و برنامه فرهنگی و ورزشی خود استفاده می‌کردند درخواست کرد در این شرایط به وضعیت این جوان رسیدگی بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین از پیگیری های صورت گرفته در جهت برخورد قانونی با برگزار کنندگان این گونه مسابقات خبردادو افزود: هرگونه پیامک تبلیغاتی در جهت جذب ورزشکاران این رشته ورزشی غیر قانونی بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تاکید کرد: همه ورزشکاران و علاقمندان رشته ورزشی پارکور باید توجه ویژه به خطرات و عدم داشتن فدراسیون قانونی برای این رشته ورزشی داشته باشند و از انجام حرکات غیر اصولی در مکان‌های نا ایمن پرهیز کنند.