فاز نخست گازرسانی به بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت طرح‌های گازرسانی به مناطق مسکونی و همچنین واحدهای صنعتی شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید.

حیدر پروین مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان در خصوص این طرح‌ها عنوان کرد: فاز نخست گازرسانی به مناطق مسکونی شهر بندرعباس با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد ریال در منطقه گلشهر جنوبی شهر بندرعباس انجام شد که حدود هشت هزار خانوار می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی ادامه داد: فاز دوم گاز رسانی به شهر بندرعباس نیز با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 400 میلیون تومان در راستای گازرسانی به 36 هزار واحد مسکونی در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس انجام می‌شود.

پروین افزود: طبق طراحی اولیه صورت گرفته گازرسانی به تمامی مناطق شهر بندرعباس در 10 فاز انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان خاطرنشان کرد: گاز رسانی به مناطق روستایی شهرستان حاجی آباد با توجه به سردی هوا و همچنین گازرسانی به شهر بستک و صنایع این شهرستان از اولویت‌های دیگر شرکت گاز هرمزگان است.

وی گفت: همچنین عملیات گاز رسانی به شهرستان رودان در شرق هرمزگان نیز به زودی آغاز می شود.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان نیز در این خصوص اظهار داشت: در ابتدا مقاومت هایی برای گازرسانی به بندرعباس وجود داشت و مدیران کشوری این بارو را نداشتند که این شهر و هرمزگان دارای اولویت در این زمینه باشد.

استاندار هرمزگان افزود: به تدریج این موضوع جایگاه خود را به دست آورد و توانستیم عملیات گازرسانی به شهرها و روستاهای استان را آغاز و سرعت بخشیم و امیدواریم در مدت سه تا پنج سال کل شهرهای استان دارای گاز باشند.

وی با اشاره به اینکه هشت هزار خانوار می‌توانند در مرحله اول گازرسانی به شهر بندرعباس از این نعمت خدادادی بهره مند شوند، ادامه داد: مدیران و مسوولان، شان و وظیفه ای جز آوردن خدمات و ارائه آن به مردم ندارند.

عزیزی اضافه کرد: طرح گازرسانی به شهرها و روستاهای استان هرمزگان موجب افزایش ایمنی، جلوگیری از حوادث، بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها و کاهش خطر ها با جمع آوری سیلندرهای گاز غیر استاندارد می‌شود.