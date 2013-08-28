شمشیربازان اعزامی به کویت تست آمادگی دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تست آمادگی شمشیربازان امید اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا امروز چهارشنبه در محل سالن سنجش آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد. در این تست هر 12 بازیکن اعزامی به کویت طی مراحل مختلف در تست آمادگی شرکت کردند.

مسابقات شمشیر بازی قهرمانی امیدهای آسیا اول تا پنجم مهرماه به میزبانی کویت برگزار می‌شود. تیم‌های شمشیربازی ایران با چهار بازیکن در هر یک از اسلحه‌های سابر، اپه و فلوره در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

بازیکنان اعزامی به مسابقات شمشیربازی امیدهای آسیا عبارتند از:

اسلحه سابر: محمد فتوحی، فرزاد باهر ارسباران، علی پاکدامن، محمد رهبری

اسلحه اپه: طاهر عاشوری، بهداد مرادی، محمد کیهانی، محمد اسماعیلی

اسلحه فلوره: علیرضا ادهمی، محمد ادهمی، علیرضا سلیمانی، امید زمانی