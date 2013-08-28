مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توفیقی - سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز با صدور حکم دیگری، مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه را منصوب کرد.

مهدخت بروجردی با حکم سرپرست وزارت علوم جایگزین علیرضا کریمیان در سمت مدیر کل روابط عمومی و مشاور وزیر علوم شد.

بروجردی پیش از این در زمان تصدی توفیقی بر وزارت علوم در دولت هشتم، این سمت را در وزارت علوم عهده دار بود. وی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.

بنا به اعلام وزارت علوم بروجردی فعالیت خود را از صبح شنبه در این وزارتخانه آغاز خواهد کرد.

به گزارش مهر، جعفر توفیقی پیش از این احکامی برای عبدالحسین فریدون - مدیر کل وزارتی و محمد حسین امید - معاون اداری مالی وزارت علوم صادر کرده بود.