۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰

رنجبر کریمی:

گردش مالی حضور دانشجویان در رفسنجان ماهیانه 6 میلیارد تومان است

رفسنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) شهرستان رفسنجان گفت: رفسنجان بیش از 26 هزار دانشجو در رشته های مختلف مشغول به تحصیل دارد که گردش مالی ناشی از حضور این تعداد ماهیانه 6 میلیارد تومان می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رنجبر کریمی صبح در جلسه کمیسیون دانشجویی اظهار داشت: 6 هزار نفر در رقسنجان بطور مستقیم و غیر مستقیم به دانشجویان خدمات ارائه می کنند.

وی ادامه داد: آشپزی و توزیع غذا، فروش ارزاق و مایحتاج، ارائه خدمات پزشکی و ایاب و ذهاب از جمله خدماتی دانست که در کنار آموزش و به منظور رفاه به به دانشجویان ارائه می شود.

این مسئول جوانان را سرمایه های کشور دانست و یادآور شد: قشر دانشجویان از جمله افراد مورد کارآمد آینده کشورمان هستند که باید به آنها توجه ویژه شود.

رنجبر کریمی تصریح کرد: دانشجویان باید در مسیر کسب علم و دانش ساعی و کوشا باشند تا بتوانند در پیشرفت کشور نقش اساسی ایفا کنند.

شهرستان رفسنجان بیش از ده دانشگاه دولتی ، نیمه دولتی و آزاد ، علمی کاربردی و غیر انتفاعی دارد که هرساله حدود دو هزار دانشجوی جدید به این دانشگاهها ورود پیدا می کنند.
 

