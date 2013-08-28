۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

جمعی از شاعران کشورهای عضو اکو میهمان حوزه هنری می‌شوند

جمعی از شاعران کشورهای عضو اکو به همراه دبیرکل موسسه فرهنگی اكو از حوزه هنری بازدید و میهمان دفتر ادبیات فارسی زبانان حوزه هنری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افتخار حسین عارف، دبیركل موسسه فرهنگی اكو، به همراه جمعی از شاعران و ادیبان كشورهای عضو اكو، روز شنبه 9 شهریور ماه میهمان دفتر ادبیات فارسی زبانان حوزه هنری خواهند بود و در این جلسه با محسن مومنی شریف، علیرضا قزوه و محمدحسین جعفریان در خصوص فعالیت‌های فرهنگی میان كشورهای عضو اكو گفتگو و تبادل نظر خواهند كرد.

محمدحسین جعفریان، مدیر دفتر ادبیات فارسی زبانان مركز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در این خصوص اظهار داشت: مجموعه فرهنگی اكو كه مركز آن در ایران مستقر است، یك سری برنامه‌هایی را تدارك دیده‌اند كه صاحب قلمان، شاعران و ادیبان عضو اكو به ایران دعوت شوند و یك سری ارتباطات فرهنگی با آنان صورت پذیرد.

وی ادامه داد: زمانی كه دفتر ادبیات فارسی زبانان حوزه هنری افتتاح شد و افتخار حسین عارف در این مراسم حضور داشتند از آن زمان ارتباطات بسیار خوبی بین مجموعه اكو و حوزه هنری صورت گرفت و دفتر ما نیز كه یك دفتر تازه تاسیسی است باید سعی كند كه یك سری ارتباطات خوبی را با كشورهای عضو اكو داشته باشد و حضور آنان در حوزه هنری مقدمه و سرآغاز فعالیت های مشترك میان كشورهای عضو اكو و حوزه هنری خواهد بود.

وی كشورهای عضو اكو را بهترین گزینه برای فعالیت‌های فرهنگی – هنری حوزه هنری در عرصه بین‌المللی ذكر كرد و گفت: اگر حوزه هنری می‌خواهد درعرصه بین‌المللی فعالیتی داشته باشند بهترین گزینه كشورهای عضو اكو هستند و دبیركل اكو نیز از این فعالیت‌های مشترك بسیار استقبال كرده‌اند.

جعفریان با اشاره به حضور برخی از شاعران و ادیبان عضو كشورهای اكو در این برنامه گفت: در این برنامه جمعی از شاعران و ادیبان كشورهای فارسی زبان همچون افسر رهبین شاعر سرشناس افغانستان و رحمت گل نظر از شاعران شاخص تاجیكستان و مقام‌های ارشد سفارتخانه‌های پاكستان، افغانستان و تاجیكستان دعوت به عمل آمده تا از حوزه هنری و نمایشگاه‌های این مركز فرهنگی – هنری بازدید بعمل آورند و با فعالیت‌های این مركز از نزدیك آشنا شوند.

همچنین در این برنامه جمعی از شاعران صاحب‌نام كشورمان نیز برای تبادل نظر با ادیبان و شاعران كشورهای عضو اكو دعوت بعمل آمده تا از نقطه نظرات یكدیگر بهره‌مند شوند.

