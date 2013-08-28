در گفتمان روحانی صدای مردم و نظام شنیده می شود/ تقسیم بندی روحانی، هاشمی و خاتمی در دوآلیته حاکمیت و مردم

به گزارش خبرنگار مهر محمدامین قانعی راد دانشیار جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور صبح امروز چهارشنبه در دومین روز همایش تدوین مفهوم اعتدال گفت:بسیاری از کشورهای منطقه با هدف دستیابی به توسعه یا ایجاد دولت ملت حرکت کردند و با بزرگ‌کردن بخش سیاسی و دولت و حکومت به دنبال نادیده گرفتن مردم و در حاشیه قراردادن آنها و ادغام دولت در ملت و جامعه در نظام هستند.گفتمان اعتدال دارای یک زمینه عام و یک زمینه خاص است. زمینه های تکوین گفتمان اعتدال از یک سو با چالش های اساسی توسعه در تاریخ معاصر ما پیوند دارند و از سوی دیگر به فضای سیاسی سال های اخیر و از جمله به کشمکش های گفتمانی محافظه کاران و اصلاح طلبان در شرایط انتخاباتی باز می گردد.

وی با تاکید بر این که گفتمان اعتدال در میان گفتمان اصلاح طلبان و محافظه کاران قرار گرفت افزود: گفتمان عدالت روحانی در میانه تعارض های گفتمانی محافظه کاری معنا پیدا کرد و مورد استقبال قرار گرفت. محافظه کاران یاد گرفتند اهداف خود را با خشم و عصبانیت دنبال کنند اما در سال های گذشته اصلاح طلبان مدافع مردم شدند.چرا که اندیشه توسعه سیاسی داشته و این اندیشه را از جایی گرفته است؛ لذا اقتضای توسعه سیاسی را بیشتر از محافظه‌کاری می‌فهمد و حذف توسعه سیاسی به معنی حذف 2 بال جمهوری اسلامی است.

قانعی راد نظام و جامعه و یا دولت-ملت را دال مرکزی دو گفتمان محافظه کاری و اصلاح طلبی محسوب کرد و مدعی شد: اصولگرایان دال مرکزی خود را نظام می دیدند. در حالی که گفتمان اصلاح‌طلبی در 8 سال گذشته به ناچار مدافع مردم بود. اما محافظه کاران از مردم غفلت کردند و گفتمان اعتدال میانه‌گیری کرده است.

وی افزود: دو گانگی نظام و جامعه به عنوان دعوای دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی بود و هر دو گروه با نسبت های متفاوت بر نظام و جامعه تاکید می کردند. سرانجام در شرایط حساس بحران سیاسی و اقتصادی و کنش گری برجستگان این دو گروه و عاملیت پیروز انتخابات بخش زیادی از اعضای این دو قطب که یکی مدافعان آبروی نظام و یکی مدافع حقوق ملت بود و به ترتیب بر اقتدار نظام و رشد جامعه مدنی تاکید داشتند به ائتلاف با همدیگر رسیدند. بدین ترتیب گفتمان اعتدال به عنوان تلاشی برای میانه گیری بین نظام و جامعه در شرایط خاص سال های اخیر ظهور کرد.

قانعی راد با تاکید بر این که در گفتمان روحانی هم صدای مردم و هم صدای نظام شنیده می شد گفت: روحانی در سخنرانی هایش بر اهمیت مردم و دولت تاکید داشت. شعارهایی را که می داد مردم خوششان می آمد و نظام نیز می پسندید. در واقع روحانی پالس های دوگانه می فرستاد.و به دوگانه دولت - ملت توجه کرده است.

وی گفت: گفتمان اعتدال در صورت فائق آمدن بر شکنندگی ناشی از وجود عناصر گفتمانی متفاوت می تواند چالش توسعه یافتگی را در کشور درمان کند و این راه حل به عنوان شیوه ای برای رفع شکاف بالفعل و بالقوه دولت و ملت در جامعه ایرانی می تواند رابطه متقابل سازنده ای بین حکومت و جامعه تقویت کند.

قانعی راد در تشریح دوآلیته و دو آلیسم حاکمیت و مردم در یک تقسیم بندی اصولگرایان را به سه دسته راست، میانه و چپ تقسیم کرد و گفت:اصولگرایان به دولت اولویت اهمیت می‌دهند و و راست آنها به دولت اکبر، میانه آنها به دولت اوسط و چپ آنها در دولت اصغر جای می‌گیرند.اصلاح طلبان نیز به همین صورت اما اولویت صلاح طلبان به ملت و بعد به دولت است. و در سیستم ملت_دولت آقای روحانی و هاشمی جز اصلاح‌طلبان راست یعنی با اولیت ملت هستند که در گروه دولت اصغر جای می‌گیرند.اصلاح طلبانی مانند خاتمی جز ملت اوسط قرار دارند.