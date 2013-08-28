۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸

استاد جامعه شناسی دانشگاه:

در گفتمان روحانی صدای مردم و نظام شنیده می شود/ تقسیم بندی روحانی، هاشمی و خاتمی در دوآلیته حاکمیت و مردم

یک استاد دانشگاه با تاکید بر این که در گفتمان روحانی صدای مردم و نظام شنیده می شود گفت: روحانی و هاشمی جزء اصلاح طلبان راست و متعلق به طیف ملت اصغر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدامین قانعی راد دانشیار جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور صبح امروز چهارشنبه در دومین روز همایش تدوین مفهوم اعتدال گفت:بسیاری از کشورهای منطقه با هدف دستیابی به توسعه یا ایجاد دولت ملت حرکت کردند و با بزرگ‌کردن بخش سیاسی و دولت و حکومت به دنبال نادیده گرفتن مردم و در حاشیه قراردادن آنها و ادغام دولت در ملت و جامعه در نظام هستند.گفتمان اعتدال دارای یک زمینه عام و یک زمینه خاص است. زمینه های تکوین گفتمان اعتدال از یک سو با چالش های اساسی توسعه در تاریخ معاصر ما پیوند دارند و از سوی دیگر به فضای سیاسی سال های اخیر و از جمله به کشمکش های گفتمانی محافظه کاران و اصلاح طلبان در شرایط انتخاباتی باز می گردد.

وی با تاکید بر این که گفتمان اعتدال در میان گفتمان اصلاح طلبان و محافظه کاران قرار گرفت افزود: گفتمان عدالت روحانی در میانه تعارض های گفتمانی محافظه کاری معنا پیدا کرد و مورد استقبال قرار گرفت. محافظه کاران یاد گرفتند اهداف خود را با خشم و عصبانیت دنبال کنند اما در سال های گذشته اصلاح طلبان مدافع مردم شدند.چرا که اندیشه توسعه سیاسی داشته و این اندیشه را از جایی گرفته است؛ لذا اقتضای توسعه سیاسی را بیشتر از محافظه‌کاری می‌فهمد و حذف توسعه سیاسی به معنی حذف 2 بال جمهوری اسلامی است.

قانعی راد نظام و جامعه و یا دولت-ملت را دال مرکزی دو گفتمان محافظه کاری و اصلاح طلبی محسوب کرد و مدعی شد: اصولگرایان دال مرکزی خود را نظام می دیدند. در حالی که گفتمان اصلاح‌طلبی در 8 سال گذشته به ناچار مدافع مردم بود. اما محافظه کاران از مردم غفلت کردند و گفتمان اعتدال میانه‌گیری کرده است.

وی افزود: دو گانگی نظام و جامعه به عنوان دعوای دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی بود و هر دو گروه با نسبت های متفاوت بر نظام و جامعه تاکید می کردند. سرانجام در شرایط حساس بحران سیاسی و اقتصادی و کنش گری برجستگان این دو گروه و عاملیت پیروز انتخابات بخش زیادی از اعضای این دو قطب که یکی مدافعان آبروی نظام و یکی مدافع حقوق ملت بود و به ترتیب بر اقتدار نظام و رشد جامعه مدنی تاکید داشتند به ائتلاف با همدیگر رسیدند. بدین ترتیب گفتمان اعتدال به عنوان تلاشی برای میانه گیری بین نظام و جامعه در شرایط خاص سال های اخیر ظهور کرد.

قانعی راد با تاکید بر این که در گفتمان روحانی هم صدای مردم و هم صدای نظام شنیده می شد گفت: روحانی در سخنرانی هایش بر اهمیت مردم و دولت تاکید داشت. شعارهایی را که می داد مردم خوششان می آمد و نظام نیز می پسندید. در واقع روحانی پالس های دوگانه می فرستاد.و به دوگانه دولت - ملت توجه کرده است.

وی گفت: گفتمان اعتدال در صورت فائق آمدن بر شکنندگی ناشی از وجود عناصر گفتمانی متفاوت می تواند چالش توسعه یافتگی را در کشور درمان کند و این راه حل به عنوان شیوه ای برای رفع شکاف بالفعل و بالقوه دولت و ملت در جامعه ایرانی می تواند رابطه متقابل سازنده ای بین حکومت و جامعه تقویت کند.

قانعی راد در  تشریح دوآلیته و دو آلیسم حاکمیت و مردم در  یک تقسیم بندی اصولگرایان را به سه دسته راست، میانه و چپ تقسیم کرد و گفت:اصولگرایان به دولت اولویت اهمیت می‌دهند و و راست آنها به دولت اکبر، میانه آنها به دولت اوسط و چپ آنها در دولت اصغر جای می‌گیرند.اصلاح طلبان نیز به همین صورت اما اولویت صلاح طلبان به ملت و بعد به دولت است. و در سیستم ملت_دولت آقای روحانی و هاشمی جز اصلاح‌طلبان راست یعنی با اولیت ملت هستند که در گروه دولت اصغر جای می‌گیرند.اصلاح طلبانی مانند خاتمی جز ملت اوسط قرار دارند.

 

