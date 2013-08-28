احداث 4700 کلاس درس جدید در آذربایجان غربی

فریبرز اسمعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احداث و تحویل یک هزار و 233 مدرسه جدید و نوسازی مدارس فرسوده از سال 84 تاکنون در سطح استان، اظهار داشت: 4 هزار و 756 کلاس درس با زیربنای 553 هزار و 319 متر مربع تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی تعداد فضاهای آموزشی آذربایجان غربی قبل از انقلاب را یک هزار و 548 آموزشگاه و مدرسه اعلام کرد و اظهار داشت: این تعداد هم اکنون به 5 هزار و 435 مدرسه رسیده و میانگین رشد نیز 5.3 برابر تخمین زده شده، و این در حالی است که هم اکنون بالغ بر 9 هزار و 961 کلاس درس نیازمند بازسازی و مقاوم سازی هستند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی با اشاره به فعال بودن 20 هزار و 293 کلاس درس در سطح مدارس استان، ادامه داد: از این تعداد 4 هزار و 11 کلاس تخریبی و 5 هزار و 950 کلاس درس نیازمند مقاوم سازی بوده که در صورت تامین اعتبار لازم عملیات عمرانی انها آغاز می شود.

اسمعیل زاده از تخریب و بازسازی 315 مدرسه با یک هزار و 548 کلاس درس و مقاوم سازی 316 مدرسه با 991 کلاس درس از این تعداد خبر داد و گفت: همچنین بالغ بر 500 کلاس درس تخریبی در دست بازسازی و 500 کلاس نیز در مرحله اجرای عملیات مقاوم سازی هستند.

وی میزان اعتبار مصوب نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از سال 84 تا کنون را یک هزار و 851 میلیارد و 872 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی دانست و عنوان کرد: از محل اعتبارات ملی نیز یک هزار و 777 میلیارد و 233 میلیون ریال برای این نهاد مصوب شده بود.

وی با اشاره به رشد 529 درصدی اعتبارات نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی در سال 91 نسبت به سال 84، یادآور شد: از اعتبارات مصوب از محل اعتبارات استانی یک هزار و 213 میلیارد و 701 میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی یک هزار و 317 میلیارد و 898 میلیون ریال تخصیص یافت.