فدراسیون جهانی به ایران توجه ویژه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر درویش زاده رییس فدراسیون ژیمناستیک ، با اشاره به قضاوت های موفق داوران ژیمناستیک هنری و ایروبیک ژیمناستیک کشورمان در عرصه های بین المللی افزود : حضور رییس کمیته بین‌المللی ایروبیک ژیمناستیک فدراسیون جهانی برای دومین بار در ایران نشان از توجه دست اندرکاران فدراسیون جهانی و رشته ایروبیک ژیمناستیک ایران دارد.

وی ادامه داد: موفقیت قهرمانان ما در عرصه آسیا و مسابقات بین المللی باعث شده تا آنان حساب ویژه ای روی قهرمانان ما باز کنند بر همین اساس تلاش داریم تا با توجه به علاقه مندی که نسبت به این رشته وجود دارد شرایط را جهت گسترش آن در سطح کشور فراهم کنیم. برگزاری کلاس های داوری ، مربیگری و تشکیل اردوها جهت ارتقاء قهرمانان از جمله اقداماتی است که در این باره صورت گرفته و تلاش داریم تا با حمایت های بیشتر مسئولین ورزش این رشته را بیش از پیش گسترش بدهیم.

رییس کمیته ایروبیک ژیمناستیک فدراسیون جهانی در ایران

رییس کمیته ایروبیک ژیمناستیک فدراسیون جهانی از پیشرفت قابل تحسین ورزشکاران ایرانی این رشته در میادین بین المللی ابراز خوشحالی کرد.

خانم میرل گانزن که در مراسم اختتامیه کلاس داوری بین المللی سخن می گفت با اشاره به کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا و عنوان درخور توجه المپیاد دانشجویان جهان توسط ژیمناست های ایرانی اظهار داشت : جوانان ایرانی شرکت کننده در مسابقات بین المللی را با انگیزه و توانمند دیدم. تصور من این است که در سال های آینده باید از موفقیت قهرمانان ایروبیک ژیمناستیک ایران اخبار بیشتری بشنویم.

وی با اشاره به دومین حضور خود در ایران ضمن قدردانی از میزبانی خوب و مهمان نوازی ایرانی ها افزود : حضور داوران واجد شرایط از مناطق مختلف کشور خصوصاً استقبال بانوان نشان دهنده عزم و اراده آنان جهت رسیدن به عرصه بین المللی و اظهار توانایی ایشان است. وی در پایان خاطر نشان کرد : با تمام این احوال داوران ، ژیمناست ها خصوصاً قهرمانان ایروبیک ژیمناستیک برای موفقیت و پیروزی باید تلاش بیشتری داشته و از امکانات لازم بهره مند شوند. حضور در کلاس داوری و یا سالن تمرین به تنهایی کافی نیست. بلکه باید تلاش کنید تا در میادین بین المللی موفق باشید این کار نیاز به فعالیت انگیزه و امکانات کافی دارد.