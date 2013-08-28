۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

توسعه بازار سرمایه در برنامه 100 روزه دولت یازدهم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در برنامه 100 روزه‌ای که دولت یازدهم ارائه خواهد کرد، برنامه های توسعه بازار سرمایه نیز ارائه و منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی با بیان اینکه رویکرد وزیر اقتصاد به بازار سرمایه، رویکرد مثبت و توسعه‌ای است، از ارائه برنامـه‌ها و راهکـارهای پیشنـهادی با هدف توسعـه‌ هر چـه بیشتر بازار سرمایه به دکتر طیب‌نیا خبر داد.

وی از دیدار با وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: دیدگاه وزیر اقتصاد نسبت به بازار سرمایه و عملکرد این بازار در سال‌های گذشته، نگاه مثبت و در عین حال توسعه‌‌ای است. ارزیابی وی از عملکرد بازار سرمایه در سال‌های گذشته مثبت بود و جمع‌بندی وزیر اقتصاد این است که بازار سرمایه هر چه بیشتر توسعه پیدا کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  افزود: نقش بازار سرمایه برای تأمین مالی و بهبود فضای اقتصادی کشور امری بدیهی است و باید با توجه به شرایط فعلی کشور به دلیل وجود تحریم‌های خصمانه از ظرفیت‌های بازار سرمایه در جهت رشد اقتصادی کشور بیشتر بهره برد.

صالح‌آبادی با اشاره به اینکه توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه، راهکار خروج بسیاری از مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: با اتکای بیشتر به  این بازار و ایجاد تأمین مالی به دست مردم و بخش خصوصی می‌توان ضریب نفوذ بازار سرمایه را در اقتصاد افزایش داد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بازار سرمایه از یک‌سو بهترین فرصت برای ساماندهی و انجام پروژه‌های اقتصادی کشور ازطریق تأمین مالی و جذب سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی است و از سوی دیگر بازدهی و نفع اقتصادی پروژه ها به طور مستقیم به مردم بر می‌گردد که این فرآیند اقتصاد ما را به سمت رشد و بهینه‌تر شدن سوق می‌دهد.

