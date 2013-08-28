ظرفیت زکات بیشتر از وضعیت فعلی است

حجتالاسلام علی خاتمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان زنجان با تاکید بر اینکه با جلب اعتماد مردمی در این حوزه میتوان به ظرفیت حقیقی دست یافت، افزود: برای پذیرش و عمل به مباحث دینی، متولیان امر این اصول را بیان کنند.
وی ادامه داد: با توجه به سبقه دینی و اسلامی مردم ایران، اگر مباحث دینی به درستی بیان شود و همچنین از سوی مسئولان امر به درستی اجرایی شود، به طور کامل مورد پذیرش عمومی قرار میگیرد.
حجتالاسلام خاتمی تاکید کرد: ولی اقدامات مثبتی که در جمهوری اسلامی در این زمینه صورت گرفت و به نیات واقفین عمل شد، شاهد تمایل بیشتر مردم در این زمینه هستیم و زنجان نیز از این مقوله مستثنی نیست.
نماینده ولی فقیه و امامجمعه زنجان با یادآوری به سابقه تاریک وقف در زمان رضاخان، تصریح کرد: با توجه به اینکه در زمان رضاخان مردم شاهد تاراج موقوفات بودند، تمایل چندانی به ورود در این عرصه دینی نداشتند.
زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: ظرفیت زکات خیلی بیشتر از وضعیت فعلی است.
حجتالاسلام علی خاتمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان زنجان با تاکید بر اینکه با جلب اعتماد مردمی در این حوزه میتوان به ظرفیت حقیقی دست یافت، افزود: برای پذیرش و عمل به مباحث دینی، متولیان امر این اصول را بیان کنند.
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