ظرفیت زکات بیشتر از وضعیت فعلی است

حجت‎الاسلام علی خاتمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان زنجان با تاکید بر اینکه با جلب اعتماد مردمی در این حوزه می‎توان به ظرفیت حقیقی دست یافت، افزود: برای پذیرش و عمل به مباحث دینی، متولیان امر این اصول را بیان کنند.



وی ادامه داد: با توجه به سبقه دینی و اسلامی مردم ایران، اگر مباحث دینی به درستی بیان شود و همچنین از سوی مسئولان امر به درستی اجرایی شود، به طور کامل مورد پذیرش عمومی قرار می‎گیرد.



حجت‎الاسلام خاتمی تاکید کرد: ولی اقدامات مثبتی که در جمهوری اسلامی در این زمینه صورت گرفت و به نیات واقفین عمل شد، شاهد تمایل بیشتر مردم در این زمینه هستیم و زنجان نیز از این مقوله مستثنی نیست.



نماینده ولی فقیه و امام‌جمعه زنجان با یادآوری به سابقه تاریک وقف در زمان رضاخان، تصریح کرد: با توجه به اینکه در زمان رضاخان مردم شاهد تاراج موقوفات بودند، تمایل چندانی به ورود در این عرصه دینی نداشتند.