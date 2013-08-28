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۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۴۶

حجت الاسلام خاتمی:

ظرفیت زکات بیشتر از وضعیت فعلی است

ظرفیت زکات بیشتر از وضعیت فعلی است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: ظرفیت زکات خیلی بیشتر از وضعیت فعلی است.

حجت‎الاسلام علی خاتمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان زنجان با تاکید بر اینکه با جلب اعتماد مردمی در این حوزه می‎توان به ظرفیت حقیقی دست یافت، افزود: برای پذیرش و عمل به مباحث دینی، متولیان امر این اصول را بیان کنند.

وی ادامه داد: با توجه به سبقه دینی و اسلامی مردم ایران، اگر مباحث دینی به درستی بیان شود و همچنین از سوی مسئولان امر به درستی اجرایی شود، به طور کامل مورد پذیرش عمومی قرار می‎گیرد.

حجت‎الاسلام خاتمی تاکید کرد: ولی اقدامات مثبتی که در جمهوری اسلامی در این زمینه صورت گرفت و به نیات واقفین عمل شد، شاهد تمایل بیشتر مردم در این زمینه هستیم و زنجان نیز از این مقوله مستثنی نیست.

نماینده ولی فقیه و امام‌جمعه زنجان با یادآوری به سابقه تاریک وقف در زمان رضاخان، تصریح کرد: با توجه به اینکه در زمان رضاخان مردم شاهد تاراج موقوفات بودند، تمایل چندانی به ورود در این عرصه دینی نداشتند.

کد مطلب 2124727

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