به گزارش خبرگزاری مهر، در هنگام آتشسوزی، ثانیهها بسیار مهم هستند و گاهی فقط چند ثانیه میتواند جان افراد را نجات دهد و یا از بروز خسارات هنگفتی جلوگیری کند. از این رو، به کارگیری روشهایی که علاوه بر نداشتن خطرات زیستمحیطی موجب کند سوزی در هنگام آتش سوزی شود، حایز اهمیت است.
در این راستا پژوهشگران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی چوبهای کندسوزی را تولید کردند که به کمک آن مشکل آتشگیری چوب و از بین رفتن آن و نیز گسترش آتش به دیگر بخشهای یک ساختمان یا مجتمع مسکونی تجاری تا حد زیادی برطرف میشود.
چوبهای تولید شده دارای هدایت حرارتی بیشتری هستند، از این رو در صورتی که در معرض گرمای زیاد و یا شعله مستقیم آتش قرار گیرند، گرما در یک نقطه تجمع ندارد و چوب به حد آتشگیری نمیرسد و یا اینکه دیرتر از حالت معمول میرسد. در نتیجه فرآیند آتشگیری در عنصر چوبی به تأخیر میافتد و چوب کندسوز میشود.
به این منظور این محققان گونههای چوبی مورد نظر را در مخزن تحت فشار با سوسپانسیون نانونقره اشباع کردند و سپس به صورت علمی این چوبها خشک شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.
این محققان همچنین در یک پژوهش دیگر برای حل جذب آب و واکشیدگی ضخامتی در فرآوردههای مرکب چوبی مانند نئوپان و MDF از خاصیت آبگریزی نانوذرات زایکوسیل در مهار این مشکل استفاده کردند.
این محققان امیدوارند بتوانند طی رایزنیهایی دانش فنی تولید این نوع چوب را به دانشگاه UPM مالزی منتقل کنند تا در کارخانههای تولید تختهفیبر (MDF) این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
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