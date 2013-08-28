تمرینات تیم تنیس بانوان از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تنیس، تیم های ملی ایران که خود را برای حضور در رقابتهای برون مرزی آماده می‌کنند، مرحله جدیدی از تمرینات آماده‌سازی خود را از روز پنجم شهریورماه شهر ساری آغاز کردند.

در این مرحله از اردو که تا ۱۲ شهریورماه ادامه دارد، تنیسورهای رده سنی بزرگسالان و زیر ۱۶ سال حضور دارند که با دعوت کادرفنی غزاله ترکمن، یاسمین سعادت و باران اخوان از استان تهران، نگین شیخ صراف اصفهان، هنگامه عزیزی از استان مازندران، آرزو یولقونی و سروین علی میرزالو از استان آذربایجان غربی و ماریا تیموری از استان فارس در رده سنی بزرگسالان و صدف صادق وزیری، جاسمین خوشابه و سحر نجعی از استان تهران، غزل پاک باطن از استان خراسان رضوی، الهه اشرفیان از استان آذربایجان شرقی و الهه ارجمندی از استان کرمان در این اردو حضور خواهند داشت.

پروانه خیلتاش و شهرزاد شاه نظری به عنوان مربی و کمک مربی در این مرحله از اردو هدایت ملی پوشان ایران را بر عهده خواهند داشت.