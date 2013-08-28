وادا مجوز فعالیت آزمایشگاه ریودوژانیرو را باطل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پزشکی ورزشی، برزیل که حدود 10 ماه دیگر میزبان جام جهانی فوتبال است و این هراس را دارد که در خلال این مسابقات همچون جام کنفدراسیون‌ها با نارضایتی اقتصادی و اعتراضات خیابانی مردمش مواجه شود، حالا در بخش مبارزه با دوپینگ هم با یک چالش اساسی مواجه شده است.

20 روز پیش بود که آزمایشگاه دوپینگ ریودو ژانیرو به عنوان یکی از 33 آزمایشگاه دوپینگ جهان، به دلیل نبود استانداردهای مورد نظر که به صورت سفت و سخت وادا بر آنها تاکید دارد، به مدت سه هفته تعلیق شد تا طی این مدت جهت رفع کاستی‌ها گام برداشته شود. با این حال چون برزیل نتوانست آزمایشگاه خود را دوباره به سطح استانداردهای مورد نظر وادا برساند، این بار با لغو پروانه فعالیت آزمایشگاه مواجه شد تا بازگشایی مجدد این آزمایشگاه وارد یک پروسه زمانی طولانی شود.

برزیل گرچه فرصت دارد که ظرف 21 روز آینده درخواست تجدید نظر را به هیات رئیسه وادا ارائه کند، اما شرایط این آزمایشگاه برای بازگشایی بسیار دشوار به نظر می‌رسد چرا که در سال 2012 نیز به دلیل مشابه به مدت 9 ماه از طرف وادا تعطیل شده بود.