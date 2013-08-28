  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۲۱

در فاصله 10 ماه مانده تا جام جهانی فوتبال؛

وادا مجوز فعالیت آزمایشگاه ریودوژانیرو را باطل کرد

وادا مجوز فعالیت آزمایشگاه ریودوژانیرو را باطل کرد

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) سه هفته پس از تعلیق اولیه آزمایشگاه دوپینگ ریودوژانیرو، به دلیل عدم تامین استانداردهای مورد نظر در موعد مقرر سرانجام رای به ابطال پروانه فعالیت این آزمایشگاه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پزشکی ورزشی، برزیل که حدود 10 ماه دیگر میزبان جام جهانی فوتبال است و این هراس را دارد که در خلال این مسابقات همچون  جام کنفدراسیون‌ها با نارضایتی اقتصادی و اعتراضات خیابانی مردمش مواجه شود، حالا در بخش مبارزه با دوپینگ هم با یک چالش اساسی مواجه شده است.

 20 روز پیش بود که آزمایشگاه دوپینگ ریودو ژانیرو به عنوان یکی از 33 آزمایشگاه دوپینگ جهان، به دلیل نبود استانداردهای مورد نظر که به صورت سفت و سخت وادا بر آنها تاکید دارد، به مدت سه هفته تعلیق شد تا طی این مدت جهت رفع کاستی‌ها گام برداشته شود. با این حال چون برزیل نتوانست آزمایشگاه خود را دوباره به سطح استانداردهای مورد نظر وادا برساند، این بار با لغو پروانه فعالیت آزمایشگاه مواجه شد تا بازگشایی مجدد این آزمایشگاه وارد یک پروسه زمانی طولانی شود.

برزیل گرچه فرصت دارد که ظرف 21 روز آینده درخواست تجدید نظر را به هیات رئیسه وادا ارائه کند، اما شرایط این آزمایشگاه برای بازگشایی بسیار دشوار به نظر می‌رسد چرا که در سال 2012 نیز به دلیل مشابه به مدت 9 ماه از طرف وادا تعطیل شده بود.

 

کد مطلب 2124749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها