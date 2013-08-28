اعضای باند صدور شناسنامه برای اتباع بیگانه در علی آبادکتول به دام افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست دادستانهای استان، با بیان این که محدوده فعالیت این افراد گسترده و در همه نقاط استان بود گفت: اعضای این باند با همکاری یکی از کارمندان ثبت احوال علی آباد کتول در ازای دریافت پول ، برای اتباع بیگانه شناسنامه صادر می کردند.

محمدی افزود: هشت نفر از اعضای این باند که گواهی خلاف واقع مبنی بر تایید ایرانی بودن اتباع خارجی می دادند، شناسایی شده اند.

وی با بیان این که هم اکنون چهار نفر از اعضای این باند با صدور قرار قانونی در بازداشت موقت به سر می برند گفت : تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر اعضا و شناسایی شناسنامه های صادر شده توسط این گروه همچنان ادامه دارد.

دستگیری یک کلاهبردار در بندرگز

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرگز از دستگیری یک کلاهبردار در شهرستان خبر داد و گفت : این فرد با ادعای این که در دستگاه قضایی استان صاحب نفوذ است از صاحبان پرونده و کسانی که مشکل قضایی داشتند کلاهبرداری می کرد.

اسماعیل قاسمعلی افزود : این فرد بیشتر به سراغ افرادی که در زمینه مواد مخدر پرونده داشتند مراجعه می کرد و تا کنون نیز به دریافت 180 میلیون ریال اعتراف کرده است.

وی تصریح کرد: به محض دریافت گزارش هایی مبنی بر حضور چنین فردی در دادگستری شهرستان بندرگز ، با تلاش نیروهای حفاظت اطلاعات دادگستری این فرد در کمتر از 24 ساعت شناسایی و توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد.

به گفته قاسمعلی ، پرونده ی این فرد که در زمینه ی جعل اسناد هم فعالیت می کرد هم اکنون در دادسرای این شهرستان در دست بررسی است.

وی از مردم به ویژه از کسانی که در دستگاه قضایی پرونده دارند خواست هنگام مراجعه به دادگستری و دادسراها سعه صدر داشته باشند و تنها از مجاری قانونی روند رسیدگی به پرونده را دنبال کنند.

وی همچنین گفت: مردم در صورت مواجهه با افرادی که ادعا می کنند با استفاده از ارتباطاتی که در دستگاه قضایی دارند می توانند مشکل آنان را حل کنند بلافاصله مراتب را به دادستان یا دفاتر حفاظت اطلاعات اعلام کنند.