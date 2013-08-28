هیچ اتهامی به مخابرات وارد نیست/ نرخ مکالمه در تهران برابر با نان سنگک

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی سیدهاشمی امروز چهارشنبه در مراسم کلنگ‌زنی ساخت برج‌های دوقولوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اتهاماتی که به این شرکت در زمینه عدم سرمایه گذاری و اجحاف در حق مردم صورت می گیرد، تاکید کرد: سرمایه گذاری مخابرات در پنج ماهه اول امسال و تنها در حوزه ارتباطات سیار بسیار بیشتر از پنج سال سرمایه گذاری این شرکت قبل از خصوصی‌سازی بوده است.

وی با بیان اینکه امروز و همزمان با هفته دولت بالغ بر 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری در 14 استان کشور در قالب افتتاح پروژه انجام شده است، ادامه داد: در پنج ماه اخیر مخابرات تهران بالغ بر 86 میلیارد تومان سرمایه گذاری پروژه های عمرانی داشته و این درحالی است که کل سود مالی سال 91 این شرکت 100 میلیارد تومان بوده است، همچنین در پنج ماهه اخیر شرکت ارتباطات سیار 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته است که این میزان سرمایه گذاری برای پروژه های عمرانی قبل از خصوصی سازی شرکت مخابران ایران به هیچ عنوان وجود نداشته است.

سیدهاشمی با اشاره به سرمایه گذاری 400 میلیارد تومانی مخابرات برای ساخت برج های دوقولوی این شرکت تاکید کرد: تاکنون 160 میلیارد تومان بابت عوارض شهرداری و پروانه ساخت در این پروژه سرمایه‌گذاری شده است این برج قرار است بالاترین دیتاسنتر و مرکز ارتباط با مشتری را داشته باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه از سال 88 که این شرکت خصوصی شده است، نرخ مکالمات را از 44 ریال به 51 ریال افزایش داده ایم و با این حال این اتهام بر ما وارد می شود که در حق مردم اجحاف شده است، اما اینگونه نیست.

وی توضیح داد: هم اکنون و با اجرای یکسان سازی کدها در استان هایی مانند تهران، مرکزی، قم و البرز نرخ مکالمات بسیار به نفع مشترکان است. برای مثال 7 ساعت مکالمه در داخل شهر تهران به قیمت یک نان سنگک است، این در حالی است که در کشوری مانند افغانستان که بدترین وضعیت مخابراتی را دارد، هر دقیقه مکالمه 10 سنت است و در ایران 7 ساعت مکالمه 20 سنت محاسبه می‌شود.

سیدهاشمی با اشاره به توقف اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی گفت: مصوبه هم‌کدی را دولت به مخابرات ابلاغ کرد و ما نمی خواستیم آن را اجرایی کنیم، اما این مصوبه به نفع مردم و مشترکان بوده است. برای مثال تا پیش از این مشترکان برای هر دقیقه مکالمه از بیجار تا سنندج باید 220 ریال می‌پرداختند که با اجرای هم‌کدی می توانند 22 ریال پرداخت کنند، کجای این مساله اجحاف در حق مشترکان است؟

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه با اجرای طرح هم‌کدی برای روستاها و شهرستان ها شأن و ارزش معنوی قائل شدیم، گفت: برای آنکه کد استان را با شهرستان های آن یکی کنیم ما مدعی بودیم که هزینه را دولت باید بپردازد، اما دولت از ما خواست 900 تومان بابت آبون ماه از مشترک دریافت کنند، البته این طرح فعلا به دستور وزیر ارتباطات متوقف شده که امیدواریم این توقف برداشته شود.

وی در توضیح موقعیت برج های دوقولوی مخابرات گفت: این برج، پنجمین برج مرتفع کشور بعد از برج میلاد با ارتفاع 435 متر، دکل تلویزیونی زیباکنار با ارتفاع 365 متر، سد کارون چهارمحال و بختیاری با 230 متر و برج تهران با 162 متر ارتفاع محسوب می شود. همچنین برج دوقولوی مخابرات با 150 متر ارتفاع سومین برج ساختمانی بلند کشور بعد از برج میلاد و برج تهران خواهد بود و بر همین اساس ما انتظار داریم مجری پروژه ظرف مدت سه سال این برج را احداث کند و در زمان پایان کار نیز این برج همین رتبه را در میان برج های مرتفع داشته باشد.