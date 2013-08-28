  1. استانها
  2. البرز
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

امیری در گفتگو با مهر:

سرمایه‌گذاری در بخش های تکمیلی کشاورزی البرز وضعیت مطلوبی دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي و نائب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري البرز گفت: سرمایه گذاری در بخش های تکمیلی کشاورزی استان دارای وضعیت بسیار خوبی است.

کیومرث امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری در ستاد سرمایه گذاری استان البرز، عزمی راسخ مبنی بر برخورد با مدیرانی که در پاسخگویی و بحث تکریم ارباب رجوع تعلل داشته اند، وجود دارد.

وی با اشاره به جمع آوری راهکارهای استان در خصوص ساماندهی بانک اموال دولت، مطالبات اقتصادی و پژوهش ها و بخش کشاورزی تصریح کرد: استان در ارتباط با سرمایه گذاران در بخش های تکمیلی کشاورزی دارای وضعیت بسیار خوبی است.

امیری از برگزاری جلسات متعدد در بحث دیوان محاسبات و بازرسی در هفته دولت خبر داد و افزود: اقتصاد و دارایی یک سازمان حاکمیتی و فرابخشی است و کار آن به نحوی باید اجرای سیاست های نظارتی، مالی و اجرای سیاست های اقتصادی دولت باشد.

اساسی ترین کار معاونت اقتصادی و دارایی برداشتن موانع سر راه سرمایه گذاران است

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان البرز در ادامه در خصوص فعالیت های این حوزه اذعان داشت: وظایف ما در دو معاونت تخصصی و پشتیبانی به طور کامل در حال اجرا بوده و اساسی ترین کار معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان، برداشتن موانع از جلوی پای سرمایه گذاران، راهنمایی و مراقبت از انحرافات در انجام کار است.

