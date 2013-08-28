آموزش ساخت بمب دراینترنت/ مدیر بمب ساز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ اکبر امینی در تشریح این خبر گفت: کارشناسان پلیس فتا استان اردبیل در پي رصد و پایش فضای مجازی در راستای اجرای طرح مبارزه با آموزش ساخت بمب و مواد محترقه و کاهش جرایم در فضای مجازی، وبلاگی به آدرس معلوم را شناسايي و اقدامات خود را برای شناسایی گرداننده این وبلاگ آغاز کردند.

وی ادامه داد: در این راستا کارآگاهان پلیس فتا با تحقیقات گسترده میدانی و با بهره گیری از تکنیک های فنی و پلیسی مدیر وبلاگ به هویت معلوم، اهل و ساکن اردبیل شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر کردند.

رییس پلیس فتا اردبیل افزود: متهم در تحقیقات اولیه منکر هر گونه بزه انتسابی بوده ولی پس از ارایه مدارک و مستندات جمع آوری شده به بزه ارتکابی معترف و لب به سخن گشود . در ادامه پرونده و متهم به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل ارسال و قرار مناسب صادر و روانه زندان شد.

در ادامه رئيس پليس فتا استان اردبيل هشدار داد : افرادی که در زمینه طراحی و ایجاد سایت و یا وبلاگ به جهت تبلیغ و آموزش ساخت بمب و مواد محترقه در فضای مجازی فعالیت دارند منتظر حضور مامورین پلیس فتا باشند.